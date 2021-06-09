В окупованому Криму колишнього бранця Кремля Бекірова заочно «засудили» до 7 років

Підконтрольний Росії так званий "Центральний районний суд Сімферополя" заочно "засудив" українського активіста, колишнього політв’язня Едема Бекірова до семи років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії загального режиму і виплати штрафу в розмірі 150 тис. рублів.

Як передає Укрінформ, про це уповноважена Верховної Ради України Людмила Денісова написала у Фейсбуці.

«Бекірова звинуватили за сфабрикованою справою у нібито «зберіганні та перевезенні вибухових речовин». Вважаю судилище стосовно Бекірова, інваліда першої групи, який має хронічні захворювання, зокрема діабет і неврологію хребта, продовженням політичного переслідування країною-окупантом українських громадян», - заявила омбудсмен.

Денісова наголосила, що засуджує незаконні дії російської влади, та звернулася до міжнародної спільноти з проханням продовжувати тиск на Росію, задля припинення політичного переслідування громадян України та звільнення усіх, хто перебуває у незаконному ув’язненні на території РФ та тимчасово окупованого Криму, Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв Укрінформ, інвалід 1 групи Бекіров 9 місяців провів у сімферопольському СІЗО за звинуваченням у скоєнні злочину за статтею 222 частина 2 і 222.1 частина 2 КК РФ (зберігання і передача вибухових речовин і боєприпасів). Силовики затримали його на в'їзді до Криму вранці 12 грудня 2018 року. На півострів він прямував, щоб відвідати літню матір та інших родичів перед плановою операцією на серці. Був вивезений спецслужбами з Криму і звільнений 7 вересня 2019 року в результаті «великого обміну» між Україною і Росією.

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У травні 2020 року «суд» у Криму відновив слухання у «справі Бекірова» в заочному форматі.