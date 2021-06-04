США закликають Росію негайно звільнити кримського журналіста Єсипенка

Сполучені Штати Америки закликають Росію звільнити журналіста Владислава Єсипенка.

Як передає Укрінформ, про це у Твітері повідомляє Посольство США в Україні.

“США висловлюють стурбованість щодо кримського журналіста Владислава Єсипенка, якого було заарештовано 10 березня. Він залишається під вартою в Росії, де його на 27 днів позбавили можливості зустрічі з адвокатом. США закликають до його негайного звільнення”, - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, фрілансера Радіо Свобода Єсипенка затримали 10 березня по дорозі з Сімферополя в Алушту. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою через саморобну вибухівку, знайдену в автомобілі під час затримання.

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За версією російського слідства, вибуховий пристрій Єсипенко нібито дістав у розібраному вигляді зі схованки в районі села Побєда Первомайського району і перевіз у Сімферополь, де зібрав вибухівку з корпусу гранати РГД-5 і запала для гранати УЗРГМ із саморобними доробками.

Єсипенко стверджує, що працівники спецслужб РФ підкинули йому гранату в автомобіль, а потім відвезли в підвал, де катували електричним струмом і били, доки той не зізнався. Потім його повезли на слідчі дії, щоб він вказав на схованку з гранатою.

12 березня Єсипенка взяли під варту.

Так званий Київський райсуд Сімферополя продовжив його арешт до 11 липня.

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 26 травня відхилив апеляцію на продовження арешту Єсипенка. Таким чином, він залишиться у СІЗО як мінімум до 11 липня.

27 травня адвокатів Єсипенка сповістили про закінчення слідчих дій у "справі".