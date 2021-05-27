Окупанти у Криму повідомили адвокатам Єсипенка про завершення слідчих дій

В окупованому Криму адвокатів фрілансера "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка сповістили про закінчення слідчих дій у "справі".

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

"Адвокатів фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка у четвер, 27 травня, сповістили про закінчення слідчих дій у справі", - повідомляє Крим.Реалії з посиланням на дружину заарештованого Катерину Єсипенко.

За її словами, на понеділок, 31 травня, призначено ознайомлення з матеріалами справи, після чого російський слідчий Віталій Власов надішле матеріали "справи" в прокуратуру.

Далі, за словами дружини, не пізніше ніж через два тижні, має відбутися судове засідання з ухвалення вироку Владиславу Єсипенку.

Як повідомлялося раніше, підконтрольний Росії Верховний суд Криму в середу, 26 травня, відхилив апеляцію на продовження арешту Єсипенка. Таким чином, він залишиться під арештом у СІЗО як мінімум до 11 липня 2021 року.

Єсипенка затримали 10 березня 2021 року по дорозі з Сімферополя в Алушту. Його звинуватили в незаконному виготовленні вибухового пристрою через саморобну вибухівку, знайдену в машині під час затримання.

За версією слідства, вибуховий пристрій Єсипенко нібито дістав у розібраному вигляді зі схованки в районі села Побєда Первомайського району і перевіз все у Сімферополь, де зібрав вибухівку з корпусу ручної осколкової гранати РГД-5 і запала для гранати УЗРГМ із саморобними доробками.

Сам Єсипенко стверджує, що працівники спецслужб підкинули йому гранату в автомобіль, а потім відвезли в підвал, де катували електричним струмом і били до ранку, доки той не зізнався. Потім його повезли на слідчі дії, щоб він вказав на схованку з гранатою.

Протягом 27 днів до журналіста не допускали адвокатів. 12 березня Єсипенка взяли під варту. Так званий Київський районний суд м.Сімферополя продовжив його арешт до 11 липня.