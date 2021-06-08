Апеляція на вирок окупантів Чубарову надійшла до кримського «суду» - адвокат

Апеляційна скарга на незаконний "вирок" "Верховного суду Криму" голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову надійшла до "суду" окупованого півострова.

Про це повідомив у Фейсбуці адвокат Чубарова Микола Полозов, передає Укрінформ.

Захисник уточнив, що сам дізнався про цей факт з газет.

"Насправді, не варто, досить було повідомити телефоном", - написав з іронією він.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня «Верховний суд» Криму визнав голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова винним в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року і заочно засудив його до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму і штрафу в розмірі 200 тис. рублів.

Сам Чубаров заявив, що будь-яке рішення, винесене російським окупаційним судом на підставі законодавства РФ, для нього «є незаконним і юридично нікчемним».

Представники міжнародної спільноти засудили вирок Чубарову, винесений підконтрольним Кремлю судом, і вважають це ще одним прикладом переслідування кримськотатарської спільноти, а також спробою примусити замовкнути тих, хто виступає проти російської окупації Криму.