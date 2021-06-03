Євросоюз не визнає «вирок» російських окупантів Чубарову

Європейський Союз не визнав незаконної анексії Росією Кримського півострова та не визнає «вирок» лідеру Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову, який був винесений 1 червня російським судом у Сімферополі.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві речника ЄС, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«1 червня так званий суд під егідою Росії в українському місті Сімферополь заочно засудив до ув’язнення Рефата Чубарова, голову Меджлісу, органу самоуправління кримськотатарського народу, до шести років ув’язнення та до стягнення за політично вмотивованими звинуваченнями. Європейський Союз не визнає незаконну анексію Росією Кримського півострова та, таким чином, не визнає цей «вирок» незаконного суду», - йдеться у документі.

Речник ЄС наголосив, що засудження Чубарова є серйозним порушенням його прав та ще одним прикладом переслідування кримськотатарської спільноти російською «владою». Ця подія надалі ілюструє серйозні порушення прав людини на Кримському півострові з часів його незаконної анексії.

«Заборона діяльності Меджлісу має бути скасована без подальшого зволікання. ЄС ще раз наголошує, що всі незаконно ув’язнені громадяни України на Кримському півострові мають бути звільнені негайно», - підкреслив представник ЄС.

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1 червня «Верховний суд» Криму визнав голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова винним в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року і заочно засудив його до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Сам Чубаров заявив, що будь-яке рішення, винесене російським окупаційним судом на основі законодавства РФ, для нього є «незаконним і юридично нікчемним», оскільки його судять за законні дії, вчинені ним «як громадянином України на українській території, яка в той час ще не зазнала російської окупації».

Разом із захистом Чубаров подав апеляцію на рішення російського суду.