Окупанти засудили Чубарова до шести років колонії

Підконтрольний країні-окупанту РФ «Верховний суд Криму» незаконно засудив голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму за нібито «організацію масових заворушень» 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці поінформувала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова підконтрольний країні-окупанту РФ «Верховний суд Криму» незаконно засудив до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму, штрафу в розмірі 200 тисяч рублів РФ та 200 годин виправних робіт за нібито «організацію масових заворушень» 26 лютого 2014 року під стінами кримського парламенту», - поінформувала український омбудсман.

Вона нагадала, що саме того дня відбувся багатотисячний мітинг кримських татар та проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України, який став початком спротиву російській окупації, і що серед тих, хто вийшов під будівлю кримського парламенту, був і Чубаров.

«Не визнаю рішення так званого Верховного суду Криму! Наголошую: від початку цього судилища Рефат Чубаров був позбавлений права на справедливий судовий розгляд справи, доступу до правосуддя та ефективного юридичного захисту, що є прямим порушенням статей 6, 13 Європейської Конвенції з прав людини», - уточнила Денісова.

Вона переконана, що сьогоднішній вирок став ще одним свідченням того, що країна-окупант продовжує політику переслідування та репресій українських громадян.

«Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на ці факти та посилити тиск на агресора, аби змусити виконувати норми міжнародного права та негайно звільнити усіх, кого незаконно утримують в РФ та на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей», - уточнила Денісова.

Як повідомляв Укрінформ, ФСБ РФ заочно звинуватила Рефата Чубарова в порушенні територіальної цілісності РФ (стаття 280.1 КК РФ), але після декриміналізації статті державне обвинувачення попросило суд визнати його винним за частиною 2 статті 280.1 КК РФ ( "Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ, здійснені з використанням ЗМІ").

За версією відомства, "у квітні 2015 року громадянин України Рефат Чубаров в інтерв'ю одному з українських ЗМІ закликав повернути Крим до складу України".

У листопаді 2015 року Інтерпол припинив ініційований Росією міжнародний розшук Чубарова.

У квітні 2016 року Верховний суд Республіки Крим визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

У березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти Чубарова за обвинуваченням в "організації масових заворушень" в Сімферополі 26 лютого 2014 року (ч.1 ст. 212 КК РФ).

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Сам Чубаров вважає, що будь-яке рішення, винесене російським окупаційним судом на основі законодавства РФ, для нього є "незаконним і юридично нікчемним", оскільки його судять за законні дії, вчинені ним "як громадянином України на українській території, яка на той час ще не зазнала російської окупації".

Разом із захистом Чубаров має намір опротестовувати рішення російського суду щодо його прав, аж до звернення до ЄСПЛ.