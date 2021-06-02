В Україні розслідують 22 справи про порушення прав журналістів в окупованому Криму

В Україні розслідують 22 справи про порушення прав журналістів в окупованому Криму

Укрінформ
Керівник прокуратури Автономної республіки Крим та м. Севастополя Ігор Поночовний заявляє, що правоохоронні органи автономії розслідують 22 справи про порушення прав журналістів у тимчавсово окупованому Криму.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє прокуратура АРК.

Поночовний провів зустріч з представниками ЗМІ, на якій обговорив питання, пов’язані з порушенням прав журналістів і перешкоджанням їхній професійній діяльності на півострові впродовж його окупації.

Як ідеться в повідомленні, окупація Криму супроводжувалась повним захопленням інформаційного простору на півострові. Сім років окупації призвели до зникнення незалежних ЗМІ в Криму, контролю за інформацією з боку держави-окупанта і тотальною пропагандою російських «медіа».

Правоохоронні органи автономії розслідують 22 кримінальних провадження за 42 фактами порушення прав журналістів та інших представників ЗМІ у Криму. Повідомлено про підозри 13 особам, серед яких окупаційні судді, колишні працівники СБУ та учасники незаконного збройного формування «самооборона Криму», повідомив Поночовний.

У кримінальних провадженнях зафіксовані факти переслідування журналістів та їхніх родин, проведення незаконних обшуків, затримань, звинувачень в екстремістській діяльності. На основі цих фактів у лютому 2021 року до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду скеровано інформаційне повідомлення, підготовлене прокуратурою автономії спільно з Офісом генерального прокурора та Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

Прокуратура створила міжвідомчу робочу групу із забезпечення взаємодії органів правопорядку автономії із запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень, вчинених стосовно журналістів.

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Сторони домовились про взаємодію у сфері порушення прав людини на окупованому півострові та документування фактів вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Криму.

Як повідомляв Укрінформ, Євросоюз закликав Росію звільнити 10 незаконно затриманих у тимчасово окупованому Криму журналістів. У заяві Євросоюзу, виголошеній під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ 6 травня, йдеться про Владислава Єсипенка, Османа Аріфмеметова, Марлена Асанова, Ремзі Бекірова, Тимура Ібрагімова, Сервера Мустафаєва, Сейрана Салієва, Амета Сулейманова, Руслана Сулейманова та Рустема Шейхалієва.

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