Чубаров оскаржив вирок «Верховного суду» Криму

Чубаров оскаржив вирок «Верховного суду» Криму

Укрінформ
Адвокат Микола Полозов, якому окупаційний суд у Криму заборонив допуск до «справи Чубарова» як його захисника, подав апеляцію на оголошений голові Меджлісу кримськотатарського народу заочний вирок.

Про це Полозов написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«На вирок щодо Рефата Чубарова мною подана апеляційна скарга, так само як і на постанову судді «Верховного суду» Криму Віктора Васильєва, якою він з надуманих підстав відмовився допустити мене до справи як захисника Рефата Чубарова», - повідомив адвокат.

За його словами, при оскарженні цієї постанови всі інстанції, аж до касаційної, вказали, що оголошене рішення - не підсумкове, а проміжне, яке може бути оскаржене. При цьому ілюзій щодо результатів апеляційної скарги у адвоката, за його словами, немає.

«Звісно, ніяких ілюзій щодо якості та підсумків розгляду апеляції немає, але це необхідна умова для подальшого звернення до ЄСПЛ», - зазначив Полозов.

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Нагадаємо, у вівторок, 1 червня, так званий «Верховний суд» Криму визнав голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова винним в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року і заочно засудив його до 6 років позбавлення волі в колонії загального режиму.

Як повідомлялося, ФСБ РФ заочно обвинуватила Рефата Чубарова в порушенні територіальної цілісності РФ (стаття 280.1 КК РФ), але після декриміналізації статті державне обвинувачення попросило суд визнати його винним за частиною 2 статті 280.1 КК РФ («Публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ, вчинені з використанням ЗМІ»).

За версією відомства, в квітні 2015 року громадянин України Рефат Чубаров в інтерв'ю одному з українських ЗМІ закликав повернути Крим до складу України.

У листопаді 2015 року Інтерпол припинив ініційований Росією міжнародний розшук Чубарова.

У квітні 2016 року Верховний суд Республіки Крим визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

У березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти Чубарова за обвинуваченням в «організації масових заворушень» у Сімферополі 26 лютого 2014 року (ч.1 ст. 212 КК РФ).

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Сам Чубаров заявив, що будь-яке рішення, винесене російським окупаційним судом на основі законодавства РФ, для нього є «незаконним і юридично нікчемним», оскільки його судять за законні дії, вчинені ним «як громадянином України на українській території, яка в той час ще не зазнала російської окупації».

Разом із захистом Чубаров має намір опротестовувати рішення російського суду щодо його прав, аж до звернення до ЄСПЛ.

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