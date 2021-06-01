Чубаров назвав нікчемним «вирок» окупаційного суду

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав вирок, винесений йому окупаційним судом, юридично нікчемним, а суддів, які ухвалили це рішення - справжніми злочинцями, яких чекає справедлива кара.

Про це Чубаров написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Вирок», винесений мені російським окупаційним судом (6 років ув’язнення та 200 000 рублів штрафу), юридично нікчемний, а ті, хто причетний до його ініціювання, оформлення та оприлюднення, є насправді злочинцями, яких попереду чекає справедлива кара», - заявив Чубаров.

Як підкреслив голова Меджлісу, оголошення йому «вироку» - ще один привід нагадати про репресії в Криму проти кримських татар і українців.

«Оголошення мені «вироку», який російські окупанти не в змозі реалізувати (ну хіба що можуть розробити спеціальну операцію з фізичної ліквідації, в проведенні яких Путін перевершив усіх диктаторів світу), є ще одним приводом, щоб на повний голос говорити про десятки насильно викрадених людей, про яких і сьогодні немає жодної звісточки, про сотні незламних кримських татар, а також етнічних українців, реально позбавлених волі російськими окупантами», - прокоментував голова Меджлісу.

За його словами, Путін усвідомлює, що десятки тисяч кримських татар, зібравшись 26 лютого 2014 року на заклик Меджлісу кримськотатарського народу біля Верховної Ради Криму, «не дали російській агентурі можливість зімітувати нібито добровільне приєднання Криму до Росії та змусили Москву вдатися до варіанту військового захоплення Криму».

«Отже, зміцнюємо єдність, підтримуємо один одного, допомагаємо сім'ям кримських політв'язнів», - закликав Чубаров.

Як повідомляв Укрінформ, ФСБ РФ заочно звинуватила Рефата Чубарова в порушенні територіальної цілісності РФ (стаття 280.1 КК РФ), але після декриміналізації статті державне обвинувачення попросило суд визнати його винним за частиною 2 статті 280.1 КК РФ (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності РФ, здійснені з використанням ЗМІ).

За версією відомства, «у квітні 2015 року громадянин України Рефат Чубаров в інтерв'ю одному з українських ЗМІ закликав повернути Крим до складу України».

У листопаді 2015 року Інтерпол припинив ініційований Росією міжнародний розшук Чубарова.

У квітні 2016 року Верховний суд Республіки Крим визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

У березні 2020 року Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти Чубарова за обвинуваченням в «організації масових заворушень» в Сімферополі 26 лютого 2014 року (ч.1 ст. 212 КК РФ).

Разом із захистом Чубаров має намір оскаржувати рішення російського суду щодо його прав, аж до звернення до ЄСПЛ.