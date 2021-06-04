Будівництво «Керченського моста» спровокувало в Криму екологічну катастрофу — експерт
Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив експерт-еколог "Крим SOS" Олексій Василюк, повідомляє Укрінформ.
За словами експерта, будівництво цього об'єкта — "найстрашніше, що сталося в Криму за весь час окупації", оскільки заради зведення конструкції російська влада спровокувала екологічну катастрофу.
"Проліт моста, де стоять опори до опори, — лише незначна частина моста. Основна частина — ручний насип. Велика частина Керченської протоки просто перекрита греблею. Це дуже серйозно погіршило водообмін між Азовським і Чорним морями на шляху міграції риби, яка нереститься в Азовському морі та в окремих лиманах, наприклад у Молочному лимані, та на шляху міграції дельфінів", — пояснив Василюк.
Він також поінформував, що близько мільйона кубометрів токсичного, забрудненого піску для будівництва траси "Таврида" брали зі шламонакопичувача неподалік Керчі та використовували його вздовж усього півострова. А щебінь видобували, знищуючи унікальні джерела в Кримських горах.
"Чому в Криму перестали бити закриті джерела, в тому числі й ті, що мають важливе оздоровче значення? Не тому, що в них висохла вода, а тому, що від підриву порід у кар'єрах, які відкрили, відбувся зсув. Тепер джерел немає. Гори просто використані як щебінь. Для нинішньої "влади" Кримські гори — це просто щебінь", — резюмував Василюк.
Як повідомлялося, будівництво так званого Керченського моста завдовжки 19 кілометрів від Таманського півострова Краснодарського краю РФ до окупованого Росією Криму розпочалося в лютому 2016 року. При цьому Москва не погоджувала з Києвом обмеження для суден, які заходять в акваторію Азовського моря в українські порти через Керченську протоку.
У лютому 2018 року Київ направив в Постійну палату міжнародного третейського суду в Гаазі меморандум про порушення Росією Конвенції ООН з морського права, в якому поскаржився, зокрема, на зведення «Керченського моста», обмеження навігації в протоці та на ту обставину, що міст фактично перекрив доступ великих суден в Азовське море.
23 грудня 2019 року окупанти запустили перший рейсовий потяг із Санкт-Петербурга до Севастополя, який іде по «Керченському мосту».