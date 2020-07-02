Керченський міст щодня нагадує про окупацію Криму - посольство США

Про це заявило у Twitter Посольство США в Україні.

“Російське несанкціоноване будівництво та продовження використання мосту в Керченській протоці, який перешкоджає навігації в протоці, щодня нагадує нам про незаконне захоплення та окупацію Криму Росією. Це ще одна причина збереження сильних санкцій”, - зазначили у диппредставництві.

Як відомо, Росія 15 травня 2018 року відкрила автомобільний рух Керченським мостом, а 23 грудня 2019 року – залізничний рух.

На думку російського економіста Андрія Ілларіонова, конфігурацію та основні параметри моста було навмисне спроєктовано таким чином, щоб створювати максимальні перешкоди свободі судноплавства в Керченській протоці та Азовському морі. Ширина і висота основного прольоту істотно нижче таких у мостів, побудованих у світі в останні десятиліття (включаючи інші мости, зведені на території Росії) — це дозволяє обмежити розмір суден, які могли б заходити в українські порти Азовського моря, а також значною мірою спрощує можливість для ФСБ повністю контролювати та в будь-який час перекривати прохід. Автомобільний міст штучно занижений, щоб невеликі судна не могли пройти під його опорами, і також повинні були йти через основний прохід. Таким чином, ФСБ отримує повний контроль над входом в Азовське море, може в будь-який зручний для себе момент закривати його і використовувати ці можливості для гальмування розвитку економіки східної частини України.