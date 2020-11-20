До розширених санкцій ЄС за Керченський міст долучилися ще чотири країни

Україна і ще три країни долучилися до рішення Ради Європейського Союзу розширити санкції проти причетних до будівництва Керченського мосту.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті Ради ЄС.

«Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, Норвегія, яка входить до Європейської економічної зони, а також Україна долучаються до цього рішення Ради ЄС», - йдеться у заяві.

Йдеться про прийняте 1 жовтня рішення розширити санкції проти учасників будівництва Керченського мосту, внісши до списку ще двох фізичних осіб і чотири компанії.

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Як зазначається, країни приведуть свою національну політику у відповідність з цим рішенням.

«Європейський Союз бере до відома це зобов'язання і вітає його», - йдеться в заяві.

Раніше Велика Британія і Швейцарія долучилися до рішення ЄС, також ввівши зазначених осіб в санкційні списки.