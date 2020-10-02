Британія теж розширила санкції за будівництво Керченського мосту

До списку внесли Александра Ганова, генерального директора «Гранд Сервис Экспресс», що здійснює залізничне сполучення між РФ та анексованим Кримом, та Леоніда Риженькіна, заступника генерального директора з інфраструктурних проєктів ТОВ «Стройгазмонтаж», що з 2015 року займався будівництвом моста через Керченську протоку.

Під санкції потрапили також чотири компанії: «Ленпромтранспроект», «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск», «Крымская железная дорога» та «Крымская первая страховая компания».

Санкції передбачають замороження фінансових активів людей та юридичних осіб на території Великої Британії. Ведення будь-яких фінансових справ, пов’язаних з цими активами, є кримінальним злочином.

Як відомо, РФ 15 травня 2018 року відкрила автомобільний рух Керченським мостом, а 23 грудня 2019 року – залізничний рух.

На думку російського економіста Андрія Ілларіонова, конфігурацію та основні параметри моста було навмисне спроєктовано таким чином, щоб створювати максимальні перешкоди свободі судноплавства в Керченській протоці та Азовському морі. Ширина та висота основного прольоту істотно нижче таких у мостів, побудованих у світі в останні десятиліття (включаючи інші мости, зведені на території РФ — це дозволяє обмежити розмір суден, які могли б заходити в українські порти Азовського моря, а також значною мірою спрощує можливість для ФСБ повністю контролювати та в будь-який час перекривати прохід. Автомобільний міст штучно занижений, щоб невеликі судна не могли пройти під його опорами, і також ішли через основний прохід. Таким чином, ФСБ РФ отримує повний контроль над входом в Азовське море, може в будь-який зручний для себе момент закривати його та використовувати ці можливості для гальмування розвитку економіки східної частини України.

Як повідомляв Укрінформ, 1 жовтня Європейська Рада додала двох персон та чотири установи до переліку осіб та установ, на яких розповсюджуються обмежувальні заходи за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.