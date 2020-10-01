ЄС розширив санкції за будівництво Керченського мосту

Європейська Рада додала двох персон та чотири установи до переліку осіб та установ, на яких розповсюджуються обмежувальні заходи за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформацію, що оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«Ці заходи були ухвалені у світлі тієї ролі, яку ці люди і установи відіграли у будівництві мосту та залізничних шляхів, що пов’язують Росію із незаконно анексованим Кримським півостровом через Керченську протоку, та у подальшій ізоляції Криму від України», - йдеться у документі.

Санкції, які віднині застосовуються проти 177 осіб та 48 установ, включають заборону на подорожі та заморожування активів. Заборона на подорожі унеможливлює в’їзд або транзит через територію Європейського Союзу для персон, що включені до переліку, в той час як заморожування активів стосується фондів або економічних ресурсів таких осіб та установ, що внесені до списку. На додаток, громадянам та компаніям Євросоюзу заборонено надавати будь-які фінансові фонди у розпорядження таких персон.

Всі відповідні правові акти, включаючи імена персон та назви установ, оприлюднені в Офіційному журналі ЄС.

Як йдеться у документі, Євросоюз не визнає незаконну анексію Криму та міста Севастополь Російською Федерацією, та продовжує засуджувати порушення Росією норм міжнародного права. Євросоюз залишається непохитним у підтримці територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Як повідомлялося, ЄС ввів згадані санкції 17 березня 2014 року у відповідь на неспровоковані дії, які свідомо були спрямовані на підрив та дестабілізацію територіальної цілісності України. Інші заходи ЄС у відповідь на кризу в Україні включають економічні санкції, спрямовані проти специфічних секторів російської економіки, та обмеження у економічних відносинах із Кримом та Севастополем.

Рішення щодо запровадження санкцій проти персон та осіб, причетних до будівництва Керченського мосту, було раніше погоджено на рівні послів – постійних представників ЄС при Євросоюзі. Це рішення привітала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.