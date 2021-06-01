Моніторингова місія ООН: Росія продовжує застосовувати тортури у Криму

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) заявили, що їм продовжують надходити повідомлення про катування співробітниками правоохоронних органів Росії затриманих у Криму, зокрема, журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка.

Про це повідомляється в оновленому огляді ММПЛУ, передає Укрінформ.

«10 березня 2021 року Владислав Єсипенко, позаштатний журналіст Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, був затриманий Федеральною службою безпеки (ФСБ) Російської Федерації за підозрою в незаконному зберіганні вибухових речовин. ММПЛУ отримала інформацію, що співробітники ФСБ катували його електричним струмом, били й піддавали сексуальному насильству як методу тортур у підвалі невстановленої будівлі, щоб примусити зізнатися у співпраці з українськими спецслужбами», - йдеться в документі.

Повідомляється, що для публічної трансляції зізнання, до якого Єсипенка примусили тортурами, співробітники ФСБ запросили знімальну групу російського державного телебачення, яка записала зізнання на камеру.

Крім того, ФСБ відмовляла потерпілому в доступі до приватних адвокатів протягом 28 днів після затримання.

Як повідомляв Укрінформ, 10 березня 2021 року в окупованому Криму затримали фрілансера проєкту «Крим.Реаліі» Владислава Єсипенка за звинуваченням у незаконному виготовленні вибухового пристрою, нібито виявленого в його машині під час затримання. Сам Єсипенко стверджує, що працівники спецслужб підкинули йому гранату в авто, а потім відвезли в підвал, де катували електричним струмом і били до ранку, допоки не вибили зізнання. Потім його повезли на слідчі дії, щоб він показав схрон із гранатою.

Єсипенка взяли під варту. Так званий Київський районний суд м.Сімферополя продовжив його арешт до 11 липня