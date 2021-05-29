Справа Сохіби Бурханової: «cуд» у Криму залишив чинним рішення про примусове видворення

В окупованому Криму так званий Верховний "суд" відмовив у задоволенні апеляційної скарги на рішення Совєтського районного "суду" про видворення за межі Криму і РФ Сохіби Бурханової - вдови убитого російськими силовиками Набі (Аюба) Рахімова.

Про це йдеться у відео, опублікованому в Фейсбуці Кримською солідарністю, передає Укрінформ.

"Рішення Совєтського районного суду залишили чинним. Тобто рішення набуло законної сили, і тепер Сохібу Бурханову можуть видворити", - повідомив адвокат Едем Семедляєв, який вийшов з будівлі "суду".

За його словами, захист вивчить підстави для відмови в задоволенні скарги, після чого ухвалить рішення, чи подавати далі скаргу.

Перед будівлею, де проходило засідання "суду", зібралися люди, які очікували рішення у справі Бурханова. Територія, прилегла до будівлі "суду", була оточена по периметру співробітниками Росгвардії. Там знаходилися три автозаки, два автобуси. На території самого Верховного "суду" перебували представники ОМОНу. Поліція вела оперативну зйомку людей, які зібралися підтримати сім'ю Бурханова. Після оголошення про рішення "суду" присутні розійшлися.

Нагадаємо, зараз громадянка Узбекистану Сохіба Бурханова перебуває в центрі тимчасового тримання іноземних громадян у Краснодарському краї РФ. ЄСПЛ виніс рішення залишити її в РФ на час розгляду справи, "згідно з правилом 39 регламенту Європейського суду про попередні заходи".

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За даними захисту, в ЄСПЛ вже є рішення у справі покійного чоловіка Сохіби, у зв'язку з чим є побоювання, що її права на батьківщині можуть бути порушені.

Як повідомлялося, 11 травня російські силовики в окупованому Криму розстріляли під час затримання громадянина Узбекистану Набі (Аюба) Рахімова, стверджуючи, що він чинив збройний опір. Цього ж дня ФСБ повезла на допит його дружину, а також Сейдамета Гафарова з дружиною, у домоволодінні якого був убитий Рахімов.

Щодо вдови Рахімова "суд" постановив призначити штраф у розмірі 2000 рублів та адміністративне видворення за порушення статті 18.8 КпАП РФ (порушення іноземним громадянином або особою без громадянства правил в'їзду до Російської Федерації або режиму перебування в Російській Федерації).