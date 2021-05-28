Дружину вбитого в Криму Рахімова не можуть видворити з Росії до рішення ЄСПЛ – правозахисники

Дружину вбитого в Криму громадянина Узбекистану Набі Рахімова не зможуть видворити з Росії, доки Європейський суд з прав людини не ухвалить рішення за скаргою Сохіби Бурханової.

Про це Кримська солідарність повідомляє у Фейсбуці з посиланням на адвоката Дар'ю Треніну, передає Укрінформ.

"ЄСПЛ виніс рішення залишити Сохібу в Росії, згідно з правилом 39 регламенту Європейського суду про попередні заходи", - повідомила адвокат, яка представляє інтереси Бурханової у Страсбурзькому суді.

Як пояснила Треніна, це правило дозволяє забезпечити безпеку людини на час розгляду її справи. За її словами, оскільки в ЄСПЛ вже є рішення у справі покійного чоловіка Сохіби, суд побоюється, що її права на батьківщині можуть бути порушені.

Як пояснила Треніна, зазвичай Європейський суд розглядає скарги роками, але якщо йдеться про безпеку заявника, то запит за правилом 39 розглядається протягом кількох годин.

Уточнюється, що Сохіба Бурханова не може бути виселена за межі РФ до моменту рішення за її скаргою до ЄСПЛ, яка ще не направлена ​​до суду.

Зараз громадянка Узбекистану Сохіба Бурханова перебуває в центрі тимчасового тримання іноземних громадян, що розташований в с. Новоукраїнське Краснодарського краю РФ.

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Як повідомлялося, 11 травня російські силовики в окупованому Криму розстріляли під час затримання громадянина Узбекистану Набі (Аюба) Рахімова, стверджуючи, що він чинив збройний опір. Цього ж дня ФСБ повезла на допит його сім'ю і сім'ю Сейдамета Гафарова, в домоволодінні якого був убитий Рахімов.

Щодо вдови Рахімова Сохіби Бурханової суд постановив призначити штраф у розмірі 2000 рублів та адміністративне видворення за порушення статті 18.8 КпАП РФ (порушення іноземним громадянином або особою без громадянства правил в'їзду до Російської Федерації або режиму перебування в Російській Федерації). Захист оскаржує рішення суду про її примусове видворення за межі РФ.