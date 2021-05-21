ОГКХ називає фейком повідомлення про нібито постачання продукції в Крим

Повідомлення про нібито постачання "Об’єднаною гірничо-хімічною компанією" ільменітового концентрату через порт Кавказ підприємствам, що розташовані на окупованих територіях, а також інформація про продаж продукції підприємства за заниженими цінами, не відповідають дійсності та мають на меті заплямування репутації державного підприємства і зрив процесу приватизації компанії.

Про це повідомляється на сайті компанії, передає Укрінформ.

"Відповідно до умов договорів між АТ "ОГХК" та контрагентами, співпраця ведеться на умовах FCA, визначеними в міжнародних правилах логістики Incoterms. Згідно з вказаними умовами, кінцевою точкою збуту продукції визначається ст. Нова Борова (м. Іршанськ), подальший логістичний ланцюжок переходить під безпосередню відповідальність покупця", - йдеться у повідомленні.

Компанія наголошує, що ОГХК є відповідальним українським підприємством: від усіх клієнтів вимагається дотримання обов’язкової умови – заборони проведення будь-яких торгово-економічних операцій на санкційних територіях.

"У разі виявлення невідповідності заявленим умовам до підписання угоди про співпрацю або під час виконання контракту ОГХК бере на себе зобов’язання припинити співпрацю з фірмою-контрагентом без можливості перерозгляду рішення", - заявляють в "Об’єднаній гірничо-хімічній компанії".

"Твердження про нібито продаж титановмісної сировини за заниженими цінами є абсолютним фейком. Співпраця АТ "ОГХК" з усіма контрагентами ведеться на адекватних поточним ринкових умовах, титановмісна сировина реалізується покупцям за цінами, що повністю відповідають середнім значенням для аналогічних контрактів на світових ринках", - йдеться у повідомленні.

"Щодо торгівлі на Крим ОГХК має чітку позицію: передовсім ми є українським підприємством і не підтримуємо агресію Росії проти нашої держави та окупацію Криму. ОГХК на санкційні території сировину не постачає. Більше того, в угодах із нашими клієнтами є умова неможливості здійснювати перепродаж нашої сировини на санкційні території. ОГХК готується стати першою ластівкою великої приватизації, торги за підприємство стартують зовсім скоро. У приватизації як масштабного змінотворчого процесу є прихильники і критики. Другі якраз і намагаються створити якомога більше негативу навколо компанії, поширити фейкові новини", – наголосив т.в.о. голови правління АТ "ОГХК" Артур Сомов.

Сьогодні "Цензор.нет" повідомив, що АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" у квітні 2021 року нібито відвантажила в окупований Крим 14 500 тонн (206 вагонів) ільменітового концентрату виробництва філії "Іршанський ГЗК".

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Як повідомлялося, ОГХК може бути виставлена на приватизацію вже в червні 2021 року. За даними пресслужби Фонду державного майна, про це сказав голова Фонду Дмитро Сенниченко на онлайн-зустрічі з представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Кредитної установи для відбудови (KfW) та Посольства Федеративної Німеччини в Україні.

Очільник ФДМ поінформував німецьких партнерів про старт великої приватизації та про перші об’єкти, які будуть виставлені на прозорі аукціони у 2021 році. «Вже в червні очікуємо на першу «ластівку» (великої приватизації - ред.) – на аукціон буде виставлена «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Попередню зацікавленість по цьому активу вже висловили більше 10 компаній», – заявив Сенниченко.