На Об'єднану гірничо-хімічну компанію претендують 13 потенційних інвесторів - ФДМУ

На АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) претендує 13 потенційних покупців з різних країн.

Про це в Укрінформі під час пресконференції стосовно публічного підписання меморандуму про співробітництво між Фондом державного майна України (ФДМУ) та Ukraineinvest повідомив голова Фонду Дмитро Сенниченко.

"Є запити по об'єктам великої приватизації від міжнародних компаній. Напрацьовано багато інформації по кожному об'єкту великої приватизації, яка може застаріти і не бути актуальної, якщо нам не дадуть провести аукціон. По ОГХК радник має запити від 13 компаній, серед яких відомі спеціалізовані компанії Австралії, Японії", - сказав Сенниченко.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає у другому читанні законопроєкт про розблокування великої приватизації.

З його слів, стартова ціна АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) на приватизаційному конкурсі становитиме декілька мільярдів гривень.

"ОГХК – на фінальному етапі підготовки. Ми зробили всю підготовчу роботу і можемо виставити цей об'єкт на аукціон в першій половині цього року. Стартова ціна становитиме декілька мільярдів гривень", - сказав Сенниченко.

"Ми підготували декілька об'єктів для приватизації. Це ОГХК, готель Президент, завод Більшовик, ОПЗ, Обленерго. Ми готові вже в першому півріччі цього року виставити два або три об'єкти на велику приватизацію, при умові якщо Верховна Рада зніме заборону на проведення аукціонів", - сказав Сенниченко.

Він також додав, що у ІІ півріччі може бути виставлено на продаж Одеський припортовий завод.

Як повідомлялося, АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" – один із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів. ОГХК створено урядом України в 2014 році з метою об'єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, які були повернуті після лізингу у власність держави.

Фонд державного майна планує цьогоріч отримати від приватизації 12 млрд грн.