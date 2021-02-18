Колишній завод Більшовик можуть приватизувати у червні - ФДМУ

АТ «Перший київський машинобудівний завод» (колишній завод «Більшовик») може бути приватизований у червні 2021 року, якщо Верховна Рада зніме заборону на продаж великих держкомпаній.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

"За умови розблокування великої приватизації Верховною Радою та затвердження умов приватизації “ПКМЗ” у Кабінеті Міністрів, аукціон може відбутися вже у червні цього року", заявили у ФДМУ.

Зазначається, що приватизація дозволить залучити ефективного інвестора, який забезпечить відновлення виробництва та реновацію понад 35 гектарів, на яких розташовано підприємство у центрі Києва, появу нових робочих місць та розвиток інфраструктури.

Нині Фонд держмайна разом з приватизаційним радником (KPMG Україна) проводять підготовку до приватизації. Окрім базових умов приватизації, буде опрацьовано план збереження виробництва та створення нових робочих місць.

«Колишній «Більшовик» - це цілий квартал поряд із центром Києва. Сьогодні підприємство майже не функціонує, більшість цехів роками простоюють. Ми забезпечимо прозору приватизацію, завдяки чому держава перестане витрачати кошти на утримання “руїн” та отримає максимум надходжень до бюджету», - зазначив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт щодо розблокування великої приватизації. Торік, під час коронакризи, парламент вніс зміни до закону про приватизацію державного і комунального майна, заборонивши підготовку та проведення аукціонів великої приватизації.

Цьогоріч Фонд державного майна планує отримати від приватизації 12 млрд грн.