Чотири підприємства Укрспирту передали до ФДМУ для приватизації

До Фонду державного майна України на сьогодні передано на приватизацію 4 державних підприємства – учасники Державного концерну спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (концерн «Укрспирт»).

Як передає Укрінформ, про проміжні результати приватизації активів концерну «Укрспирт» повідомила пресслужба Мінекономіки.

Йдеться про Бучацький мальтозний завод, Гайсинський та Тростянецький спиртові заводи та Вінницький лікеро-горілчаний завод.

Зазначається, що Фонд державного майна ухвалив рішення про приватизацію уже трьох державних підприємств – учасників концерну «Укрспирт». Нині триває процес передачі від Мінекономіки Фонду державного майна України функцій з управління такими спиртовими заводами як Барський, Ганнопільський та Уладівський.

За інформацією пресслужби міністерства, решта 27 державних підприємств – учасників концерну «Укрспирт» запропоновані міністерством для включення до переліку об’єктів, що підлягатимуть приватизації у 2021 році. Після прийняття Фондом держмайна відповідних рішень, функції з управління державними підприємствами будуть передані органам приватизації.

«Мінекономіки на регулярній основі проводить координаційні наради з учасниками процесу реформування спиртової галузі. Адже згідно з урядовим планом реформування галузі є чітка ціль: у 2021 році приватизацію по більшості підприємств – завершити», - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, із 15 жовтня 2020 року в Україні почалася приватизація підприємств ДП «Укрспирт». До кінця 2020 року вже приватизовано 20 спиртових підприємств на загальну суму 1,258 млрд грн. Загалом, від приватизації 41 об'єкта спиртової галузі Фонд держмайна України очікує отримати близько 2 млрд грн.

Законом про державне регулювання виробництва та обігу спирту передбачено, що до середини 2021 року приватний інвестор має єдиний спосіб розпочати виробництво спирту в Україні – приватизувати державні потужності на прозорому аукціоні.

Два онлайн-аукціони з приватизації окремого майна - Вишняківського та Дубов’язівського місць провадження діяльності та зберігання спирту ДП «Укрспирт» - відбудуться у березні 2021 року. За інформацією ФДМУ, 15-ий об’єкт ДП “Укрспирт” - Вишняківське місце провадження діяльності та зберігання спирту (спиртове виробництво) в Полтавській області - був проданий на аукціоні 18 грудня 2020 року. Ціна підприємства під час торгів зросла у 10 разів - до 234 млн грн. Тоді ж зазначалось, що в разі якщо переможець аукціону відмовиться підписувати протокол, сплачений ним гарантійний внесок у 2,4 млн грн буде перераховано до держбюджету, а право на укладення договору перейде до учасника, який зайняв друге місце. Якщо ж і цей учасник відмовиться від купівлі, об’єкт повторно виставлять на аукціон.