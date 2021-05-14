Першу «ластівку» великої приватизації очікують уже в червні - Сенниченко

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК) може бути виставлене на приватизацію вже в червні.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Фонду державного майна, про це сказав голова Фонду Дмитро Сенниченко на онлайн-зустрічі з представниками Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ), Кредитної установи для відбудови (KfW) та Посольства Федеративної Німеччини в Україні.

Зазначається, що очільник ФДМУ поінформував німецьких партнерів про старт великої приватизації та про перші об’єкти, які будуть виставлені на прозорі аукціони у 2021 році.

«Вже в червні очікуємо на першу «ластівку» (великої приватизації - ред.) – на аукціон буде виставлена «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Попередню зацікавленість по цьому активу вже висловили більше 10 компаній», – заявив Сенниченко.

Як повідомлялося, АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" – один із найбільших у світі видобувачів рутилового та цирконієвого концентратів. ОГХК створено урядом України в 2014 році з метою об'єднання Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату, які були повернуті після лізингу у власність держави.

Верховна Рада 30 березня 2021 року ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №4543, що розблоковує велику приватизацію.

Фонд державного майна планує цьогоріч отримати від приватизації 12 млрд грн.