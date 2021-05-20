Окупанти залишають жорсткі обмеження на в’їзд у Крим – правозахисники

З боку української влади немає обмежень на перетин адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом, однак окупаційні органи влади РФ дозволяють в’їзд на півострів лише особам, у яких там проживають близькі родичі.

Як передає Укрінформ, про це повідомив координатор Херсонського офісу громадської організації "КримSOS" Олексій Тільненко у програмі "5 вопросов на злобу дня" телеканалу "Дом".

"В'їхати на окуповану територію можуть, найперше, люди, у яких там проживають родичі першої лінії спорідненості. Окупанти вважають, що це подружжя, батьки та діти. Брати, сестри, дядьки, тітки, бабусі та дідусі до таких не належать", - зазначив Тільненко.

Щоб перетнути адмінмежу, потрібно документально підтвердити ці родинні стосунки. Наприклад, якщо діти їдуть до батьків, то, крім своїх документів, потрібно також мати копії їхніх документів та свідоцтво про народження.

Часто громадянам, які мають на півострові неблизьких родичів або нерухоме майно, доводиться шукати обхідні шляхи, щоб перетнути пункти пропуску у бік Криму, зазначив представник громадської організації.

"До нещодавнього часу ще таким приводом було так зване проходження лікування. Звичайно, в більшості випадків люди не проходили його, але були змушені купувати путівки до кримських санаторіїв, щоб мати можливість заїхати на окуповану територію. Наразі окупаційні органи влади майже прикрили цей канал перетину нашими громадянами", - сказав Тільненко.

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Також він нагадав, що при собі необхідно мати результати ПЛР-тестування на коронавірус. Вони повинні бути зроблені не пізніше 72 годин, і окупаційні органи влади приймають їх тільки російською або англійською мовами.

Водночас складніше перетнути адмінмежу жителям Криму, які тимчасово виїжджали на материкову Україну і повертаються на непідконтрольну територію. Вони повинні будуть здати два тести на COVID-19 на території Криму.

Як повідомлялося, із материкової частини України до Криму можна в'їхати через КПВВ «Чаплинка», «Каланчак» і «Чонгар».