У Криму відкрили понад 200 справ за відмову українців служити в армії окупантів

Від початку окупації Росією Криму зафіксовано 204 кримінальні справи щодо відмови громадян України служити у російській армії, із них у квітні 2021 року – три такі справи.

Про це повідомила представник Уповноваженого з дотримання прав жителів АРК та м. Севастополя Ірина Верігіна під час робочої зустрічі з представником Президента України в АРК, головою Меджлісу кримськотатарського народу та послами Данії, Норвегії та Швеції, інформує офіс омбудсмена, передає Укрінформ.

Вона нагадала, що з 1 квітня по 15 червня 2021 року на території тимчасово окупованого Криму розпочалася призовна компанія в лави окупаційної російської армії, і деякі українці відмовляються служити в армії окупанта.

«Тільки за квітень 2021 було зафіксовано 3 кримінальні справи по відмові служити в армії окупанта. При цьому в квітні було винесено 7 нових вироків по відношенню до мешканців Криму за відмову служити в російській армії. Всього з початку окупації зафіксовано 204 кримінальні справи з цих підстав, які вже передані в суди окупованого Криму. По 193-м винесено обвинувальні вироки, 11 з них ще перебувають на розгляді», - поінформувала представник Уповноваженого ВР з прав людини.

Верігіна зазначила, що своїми діями російський окупант свідомо порушує міжнародне право, зокрема, ст. 51 IV-ї Женевської конвенції, у якій зазначено, що окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в збройних чи допоміжних силах.

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Під час зустрічі сторони також обговорили питання утисків прав і свобод жителів АРК окупаційною владою, обмеження у праві пересування територією України, насильницької паспортизації населення, питання мілітаризації тимчасово окупованого півострова, утисків журналістів на півострові, та інші питання.

Як повідомлялося, 1 квітня МЗС висловило рішучий протест проти призову Російською Федерацією на військову службу українців, які проживають у Криму.