Окупанти прийшли з обшуком у будинок журналіста «Кримської солідарності»
Про це у Фейсбуці повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.
Активісти повідомляють, що до кореспондента «Кримської солідарності» Зідана Аджикелямова приїхали з процесуальними заходами кілька співробітників поліції і співробітники ФСБ.
Обстеження будинку проводиться на підставі постанови Радянського районного "суду".
У будинку його батьків теж працювали співробітники поліції.
О 9.15 співробітники поліції і ФСБ залишили домоволодіння Зідана Аджикелямова. Він не затриманий і у свободі пересування не обмежений.
Сам Аджікелямов у відеоповідомленні, опублікування на Фейсбук-сторінці "Кримської солідарності", розповів подробиці того, що відбувалося, назвавши це обшуком.
"Я запитав причину, з якої вони (поліцейські - ред.) приїхали до мене, і що вони хочуть від мене. Вони сказали, що їм надійшов дзвінок про те, що я нібито в розробці і рішенням суду Совєтського району вони повинні провести у мене огляд. Вони так це назвали, але я вважаю, що це був обшук", - розповів журналіст.
За його словами, співробітники поліції відкривали і перевіряли шухляди, дивилися книги і папери.
Загалом обшук проводили шість оперативних співробітників, з ними були двоє понятих у нетверезому стані. Одному з них Аджикелямов запропонував зняти маску, щоб подивитися місцевий він чи ні. Коли понятий зняв її, від нього пішов перегар. На зауваження журналіста "він же п'яний" співробітники поліції розсміялися.
Силовики провели обшук у кімнатах і в кухні помешкання, оглянули сарай і, нічого не знайшовши, склали протокол. Журналіст відмовився підписувати протокол, пояснивши, що він має узгодити свої дії з адвокатом.
Оперативники не дозволили зателефонувати адвокату і заборонили знімати обшук на відео.