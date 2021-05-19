Окупанти прийшли з обшуком у будинок журналіста «Кримської солідарності»

В окупованому Криму в будинку громадянського журналіста Зідана Аджикелямова поліція і ФСБ провели так звані процесуальні заходи і обстеження житла.

Про це у Фейсбуці повідомляє Кримська солідарність, передає Укрінформ.

Активісти повідомляють, що до кореспондента «Кримської солідарності» Зідана Аджикелямова приїхали з процесуальними заходами кілька співробітників поліції і співробітники ФСБ.

обшук у журналіста «Кримської солідарності» Зідана Аджикелямова, фото facebook.com/crimeansolidarity Зазначається, що Зідан Аджикелямов - автор і ведучий програми «Кримське питання», журналіст і оперативний кореспондент «Кримської солідарності».

обшук у журналіста «Кримської солідарності» Зідана Аджикелямова, фото facebook.com/crimeansolidarity

Обстеження будинку проводиться на підставі постанови Радянського районного "суду".

У будинку його батьків теж працювали співробітники поліції.

О 9.15 співробітники поліції і ФСБ залишили домоволодіння Зідана Аджикелямова. Він не затриманий і у свободі пересування не обмежений.

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Сам Аджікелямов у відеоповідомленні, опублікування на Фейсбук-сторінці "Кримської солідарності", розповів подробиці того, що відбувалося, назвавши це обшуком.

"Я запитав причину, з якої вони (поліцейські - ред.) приїхали до мене, і що вони хочуть від мене. Вони сказали, що їм надійшов дзвінок про те, що я нібито в розробці і рішенням суду Совєтського району вони повинні провести у мене огляд. Вони так це назвали, але я вважаю, що це був обшук", - розповів журналіст.

За його словами, співробітники поліції відкривали і перевіряли шухляди, дивилися книги і папери.

Загалом обшук проводили шість оперативних співробітників, з ними були двоє понятих у нетверезому стані. Одному з них Аджикелямов запропонував зняти маску, щоб подивитися місцевий він чи ні. Коли понятий зняв її, від нього пішов перегар. На зауваження журналіста "він же п'яний" співробітники поліції розсміялися.

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Силовики провели обшук у кімнатах і в кухні помешкання, оглянули сарай і, нічого не знайшовши, склали протокол. Журналіст відмовився підписувати протокол, пояснивши, що він має узгодити свої дії з адвокатом.

Оперативники не дозволили зателефонувати адвокату і заборонили знімати обшук на відео.