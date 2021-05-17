Політв’язень Вигівський збирається оголосити голодування – омбудсмен

Український політв'язень Валентин Вигівський, який сьомий рік перебуває в незаконному ув’язненні в РФ, має намір оголосити голодування.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Український політв’язень Валентин Вигівський має намір оголосити голодування, адже втратив будь-яку надію повернутися живим на Батьківщину», - написала омбудсмен.

За її словами, Вигівський вже 7-ий рік перебуває в незаконному ув’язненні та утримується в «ФКУ ИК-11 УФСИН РФ по Кировской области» у нелюдських умовах. Зокрема, постійне перебування у холоді та повній ізоляції призвело до погіршення стану його здоров’я.

При цьому адміністрація виправної установи чинить систематичний психологічний тиск на українця: без жодних пояснень і причин поміщує в ШІЗО, знімає гроші з карткового рахунку, які рідні йому перераказують для придбання харчів і засобів гігієни, розповіла Денісова.

«Через перебування довгий час у такому важкому психоемоційному стані Валентин повідомив рідним про намір розпочати голодування, якщо ситуація ніяким чином не зміниться», - наголосила уповноважена ВР з прав людини.

Вона розцінює дії адміністрації виправної колонії як катування та нелюдське чи таке, що принижує гідність людини, поводження.

«Це є прямим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також пунктів 10, 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН», - наголосила український омбудсмен.

Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москальковою з вимогою невідкладно поновити права Вигівського, зокрема забезпечити відповідні умови тримання, перевірити правомірність дій адміністрації виправної колонії щодо поміщення його в ШІЗО та незаконного використання його власних коштів.

Уповановажена ВР також закликала міжнародну спільноту здійснити відповідне реагування на ганебного порушення прав українського політв’язня та застосувати всі можливі механізми задля звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України.

Як повідомлялося, Валентин Вигівський 17 вересня 2014 року поїхав до Криму на виставку авіації. За місяць його родичам повідомили про те, що на вокзалі в Сімферополі його затримали співробітники ФСБ спільно з "Кримською самообороною". Йому висунули обвинувачення у "шпигунстві".

15 грудня 2015 року Вигівський був засуджений до 11 років ув'язнення у колонії суворого режиму.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав його політв'язнем.