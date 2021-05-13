КПВВ на адмінмежі з Кримом після деокупації стане музеєм – спікерка Сеймасу Литви

Литовська Республіка підтримує територіальну цілісність України і зробить все для того, щоб Крим був звільнений, а КПВВ на адмінмежі стануть з часом музеями.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила спікер Сеймасу Литовської Республіки Вікторія Чмілітє-Нільсен на брифінгу в Херсонській області на КПВВ «Каланчак».

«Ми з великим занепокоєнням спостерігаємо за цією ситуацією, яка зараз відбувається. Ми так само знаємо, що дійсно це місце (КПВВ на адмінмежі – ред.) стане музеєм і ми додаємо надзвичайно великих зусиль для того, щоб це відбулося якомога швидше і щоб все повернулося на сталі позиції, які були раніше, так, як це заведено у цивілізованому Західному світі», - зазначила Чмілітє-Нільсен.

Вона також наголосила, що Литва підтримує незалежність та територіальну цілісність України в тих межах, які є визнані міжнародними договорами. Спікер Сейсмасу запевнила, що її країна ніколи не визнає анексію Криму.

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Своєю чергою, Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підкреслив, відповідаючи на запитання журналістів, що перетворяться чи ні вже «за нашого життя» КПВВ у музеї, - це залежить від усіх.

«Ми розуміємо, що…повернути свої території - це не проста задача. Тут не треба займатися шапкозакиданням. Це кропітка робота кожного на своєму місці - журналіста, голови Верховної Ради, наших міжнародних партнерів, керівництва інших держав, які підтримують та допомагають Україні, в тому числі у санкційному плані, тому що це є таким вагомим аргументом, який, хто б що не говорив, але протягом усіх цих років він точно є стримуючим і є ефективним механізмом», - сказав Разумков.

Він подякував Литві та іншим країнам Балтії, міжнародним партнерам за підтримку та відстоювання інтересів України і в рамках двосторонніх відносин, і в рамках роботи в ПАРЄ, в рамках роботи ОБСЄ, НАТО, на інших європейських майданчиках, та відзначив важливість групи «Балтік+».

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та спікер Сеймасу Литовської Республіки Вікторія Чмілітє-Нільсен побували на КПВВ «Каланчак» та «Чонгар» на адмінмежі з ТОТ АР Крим.