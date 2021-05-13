Литва відправить вакцину на схід України та бронежилети на фронт

Литва відправить вакцину на схід України та бронежилети на фронт

Укрінформ
Литва надасть українським військовим партію бронежилетів, крім того, допомога здійснюється у вигляді роботи литовських військових інструкторів. Також Литва збирається надати Україні деяку кількість вакцини від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє‑Нільсен, яка перебуває з офіційним візитом в Україні, розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Надсилання інструкторів нам здається дуже важливим сегментом. Він доцільний у нинішній ситуації… Ми також надаємо доволі прагматичну допомогу, як, наприклад, бронежилети, які мають прибути в Україну до липня. Це приблизно 700 жилетів, які, сподіваємось, зможуть захистити тих, хто на фронті», – сказала Чмілітє‑Нільсен.

Також Литва збирається надати Україні вакцину від COVID-19. Точну кількість глава парламенту Литви не уточнила, зазначивши, що вакцина призначатиметься для жителів Донбасу. «Ми обговорювали і з президентом України, і зі спікером Верховної Ради, що ми зможемо надати певну, можливо, символічну, кількість вакцин для регіону Донбасу, але ми все ж сподіваємося, що це зможе захистити значну кількість людей», – сказала спікерка литовського Сейму.

Читайте також: Разумков і Чмілітє-Нільсен прибули на КПВВ «Каланчак»

На її думку, країни Східного партнерства, які не є членами Євросоюзу, перебувають у невигідному становищі. Тому Литва намагається порушувати це питання на міжнародній арені «завжди, коли є така можливість». «Питання вакцин для країн Східного партнерства і для України зокрема є дуже важливим. І тут ми можемо продемонструвати нашу солідарність і допомогти нашим сусідам», - зазначила Чмілітє‑Нільсен.

Раніше вже повідомлялося про постачання до України летального озброєння з Литви і допомогу литовських інструкторів.

Читайте також: Зеленський запросив спікера парламенту Литви на День Незалежності України

Як повідомляв Укрінформ, спікерка Сейму Литовської Республіки Вікторія Чмілітє-Нільсен перебуває з візитом в Україні. 12 травня відбувся спільний брифінг голови ВРУ Дмитра Разумкова з нею. 13 травня Разумков спільно з Чмілітє-Нільсен розпочали робочу поїздку на Херсонщину.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що вважає візит спікера Сейму Литовської Республіки Вікторії Чмілітє-Нільсен до України свідченням високої динаміки політичного діалогу між державами.

Фото: delfi.lt

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-