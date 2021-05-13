Литва відправить вакцину на схід України та бронежилети на фронт

Литва надасть українським військовим партію бронежилетів, крім того, допомога здійснюється у вигляді роботи литовських військових інструкторів. Також Литва збирається надати Україні деяку кількість вакцини від COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це спікерка Сейму Литви Вікторія Чмілітє‑Нільсен, яка перебуває з офіційним візитом в Україні, розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Надсилання інструкторів нам здається дуже важливим сегментом. Він доцільний у нинішній ситуації… Ми також надаємо доволі прагматичну допомогу, як, наприклад, бронежилети, які мають прибути в Україну до липня. Це приблизно 700 жилетів, які, сподіваємось, зможуть захистити тих, хто на фронті», – сказала Чмілітє‑Нільсен.

Також Литва збирається надати Україні вакцину від COVID-19. Точну кількість глава парламенту Литви не уточнила, зазначивши, що вакцина призначатиметься для жителів Донбасу. «Ми обговорювали і з президентом України, і зі спікером Верховної Ради, що ми зможемо надати певну, можливо, символічну, кількість вакцин для регіону Донбасу, але ми все ж сподіваємося, що це зможе захистити значну кількість людей», – сказала спікерка литовського Сейму.

На її думку, країни Східного партнерства, які не є членами Євросоюзу, перебувають у невигідному становищі. Тому Литва намагається порушувати це питання на міжнародній арені «завжди, коли є така можливість». «Питання вакцин для країн Східного партнерства і для України зокрема є дуже важливим. І тут ми можемо продемонструвати нашу солідарність і допомогти нашим сусідам», - зазначила Чмілітє‑Нільсен.

Раніше вже повідомлялося про постачання до України летального озброєння з Литви і допомогу литовських інструкторів.

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Як повідомляв Укрінформ, спікерка Сейму Литовської Республіки Вікторія Чмілітє-Нільсен перебуває з візитом в Україні. 12 травня відбувся спільний брифінг голови ВРУ Дмитра Разумкова з нею. 13 травня Разумков спільно з Чмілітє-Нільсен розпочали робочу поїздку на Херсонщину.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що вважає візит спікера Сейму Литовської Республіки Вікторії Чмілітє-Нільсен до України свідченням високої динаміки політичного діалогу між державами.

Фото: delfi.lt