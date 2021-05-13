Разумков і Чмілітє-Нільсен прибули на КПВВ «Каланчак»
Тут також передбачений підхід до преси, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Раніше спікер Сеймасу та Голова Верховної Ради оглянули КПВВ «Чонгар». Також, як повідомили в пресслужбі Херсонської ОДА, сьогодні у спікера Сеймасу запланована зустріч із тимчасово переміщеними особами - кримчанами.
Як повідомляв Укрінформ, під час представлення тодішнього голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва на пункті "Чонгар" 13 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський наголосив, що створення сервісних центрів з автовокзалами та центрами надання адміністративних послуг на КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" необхідно завершити до 20 грудня. Будівництво нових КПВВ розпочалося 20 вересня 2019 року. Режимні зони в’їзду-виїзду "Чонгар" та "Каланчак" почали працювати 15 листопада.
19 грудня 2019 року на Херсонщині на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим урочисто відкрили сервісну зону оновленого КПВВ "Каланчак". У церемонії взяли участь віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба та голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.
Пізніше було оголошено, що на КПВВ "Чонгар" планується створити хаб.