Разумков і Чмілітє-Нільсен прибули на КПВВ «Каланчак»

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков та спікер Сеймасу Литовської Республіки Вікторія Чмілітє-Нільсен прибули на КПВВ «Каланчак» на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим, де оглядають сервісну та режимну зони.

Тут також передбачений підхід до преси, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Раніше спікер Сеймасу та Голова Верховної Ради оглянули КПВВ «Чонгар». Також, як повідомили в пресслужбі Херсонської ОДА, сьогодні у спікера Сеймасу запланована зустріч із тимчасово переміщеними особами - кримчанами.

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Як повідомляв Укрінформ, під час представлення тодішнього голови Херсонської ОДА Юрія Гусєва на пункті "Чонгар" 13 липня 2019 року Президент України Володимир Зеленський наголосив, що створення сервісних центрів з автовокзалами та центрами надання адміністративних послуг на КПВВ "Чонгар" і "Каланчак" необхідно завершити до 20 грудня. Будівництво нових КПВВ розпочалося 20 вересня 2019 року. Режимні зони в’їзду-виїзду "Чонгар" та "Каланчак" почали працювати 15 листопада.

19 грудня 2019 року на Херсонщині на адмінмежі з тимчасово окупованою територією АР Крим урочисто відкрили сервісну зону оновленого КПВВ "Каланчак". У церемонії взяли участь віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба та голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

Пізніше було оголошено, що на КПВВ "Чонгар" планується створити хаб.