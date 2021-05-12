Зеленський запросив спікера парламенту Литви на День Незалежності України

Президент Володимир Зеленський вважає візит спікера Сеймасу Литовської Республіки Вікторії Чмілітє-Нільсен до України свідченням високої динаміки політичного діалогу між державами.

Про це глава держави сказав під час зустрічі з литовським спікером, повідомляє Офіс Президента.

«Глава Української держави відзначив важливість першого офіційного візиту спікера в Україну як свідчення традиційно високої динаміки українсько-литовського політичного діалогу», - йдеться у повідомленні.

Президент подякував Литві за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України.

«Ми дуже дякуємо за постійну підтримку. З початку війни Литва першою підтримала Україну й не визнала анексію Криму», – сказав Зеленський.

Глава держави запросив спікера Сеймасу Литовської Республіки на святкування 30-річчя незалежності України.

Зеленський також привітав рішення Президента Литовської Республіки Гітанаса Наусєди взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи.

«Для нас це важливий момент, тому що майданчика щодо деокупації Кримського півострова не було багато років», – наголосив Президент.

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Співрозмовники обговорили заходи, яких вживають Україна та Литва з метою подолання наслідків пандемії COVID-19, та відзначили важливість забезпечення справедливого доступу країн до сертифікованих вакцин.

Зеленський висловив подяку Вікторії Чмілітє-Нільсен та всім депутатам Сеймасу за ухвалення 27 квітня резолюції із засудженням провокаційних дій РФ та висловленням підтримки нашій державі.

«Саме такі рішучі кроки наших міжнародних партнерів допомогли зменшити градус напруги вздовж кордонів України та в тимчасово окупованому Криму», – зазначив глава держави.

Водночас Президент закликав не втрачати пильності та вживати дієвих заходів для стримування агресивних дій Росії.

Зеленський поінформував спікера Сеймасу про тривалу мілітаризацію Кримського півострова та стрімке погіршення гуманітарної ситуації внаслідок порушення окупаційною владою прав людини. Глава держави привітав бажання литовської делегації відвідати адміністративну межу з окупованим Кримом у Херсонській області та поспілкуватися з внутрішньо переміщеними особами.

Зеленський також привітав утворення 11 травня 2021 року в Сеймасі Литовської Республіки парламентської платформи з деокупації Криму.

Президент позитивно відзначив високу динаміку українсько-литовського міжпарламентського співробітництва як у двосторонньому форматі, так і в межах міжпарламентських асамблей міжнародних організацій.

«Очікую на подальше зміцнення співпраці між законодавцями України та Литовської Республіки», – зазначив Зеленський.

Сторони також обговорили стратегічну мету України щодо політичної асоціації та економічної інтеграції до Європейського Союзу.

Глава держави відзначив важливість підписання спільної декларації Президентів України та Литви про європейську перспективу України.

«Литва першою підписала двосторонню Декларацію про підтримку українського прагнення до Європейського Союзу. Хочу за це подякувати Президенту Наусєді», – сказав Зеленський.

Президент України закликав Литву долучитися до переконання європейських партнерів у доцільності підписання з Україною двосторонніх декларацій про європейську перспективу.

Спікер Сеймасу Литви ще раз підтвердила запрошення, висловлене раніше Зеленському литовським Президентом Наусєдою, взяти участь у Четвертій Міжнародній конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться у Вільнюсі 7-8 липня 2021 року. Глава Української держави подякував литовській стороні за активізацію підготовчого процесу до проведення конференції.

Фото: ОП