Разумков разом зі спікером парламенту Литви відвідає адмінмежу з Кримом

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков разом зі спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен 13 травня відвідають КПВВ на адмінмежі з ТОТ АР Крим.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Херсонська ОДА.

«Голова українського парламенту разом зі спікером Сеймасу Литовської Республіки Вікторією Чмілітє-Нільсен відвідають контрольні пункти в'їзду-виїзду «Чонгар» та «Каланчак», де ознайомляться з порядком здійснення митного контролю, прикордонного контролю на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим та з роботою сервісної зони на КПВВ», - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Британські дипломати відвідали КПВВ з окупованим Кримом

За підсумками огляду КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» заплановано спільний підхід Разумкова та Чмілітє-Нільсен до преси.