Британські дипломати відвідали КПВВ з окупованим Кримом

У КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом представники Посольства Великої Британії в Україні ознайомилися з порядком здійснення пропускних операцій та інфраструктурою.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Державній прикордонній службі.

Згідно з повідомленням, на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом побувала група дипломатичних представників Посольства Великої Британії, яку очолив аташе з питань оборони комодор Королівських ВМС Тім Вудз.

У супроводі постійного представника Президента України в АР Крим Антона Кориневича та начальника Херсонського прикордонного загону Юрія Чернова представники Посольства Великої Британії побували у КПВВ «Чонгар», «Каланчак» та «Чаплинка». Гостей ознайомили з порядком здійснення пропускних операцій, інфраструктурою КПВВ та умовами служби прикордонників.

Під час зустрічі обговорювалися питання соціально-політичної, оборонної та безпекової ситуації як в регіоні, так і безпосередньо на адмінмежі з окупованим Кримом.

«Тім Вудз засвідчив, що міжнародна спільнота всіляко підтримує територіальну цілісність України та сподівається на швидке повернення окупованих територій України», - поінформували в ДПСУ.

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Як повідомлялося, Росія 20 лютого 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим.

16 березня 2014 року на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня 2014 року, в Кремлі відбулось підписання так званого договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.

Більшість країн-членів ООН та інші міжнародні організації визнали інсценований окупантами фальсифікований кримський референдум нелегітимним.

Фото: ДПСУ