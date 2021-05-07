Російська блокада на Чорному морі несе дестабілізацію всьому регіону - ЄС

Оголошене Росією закриття окремих районів Чорного моря буде порушенням суверенітету України й може дестабілізувати безпекову ситуацію в усьому регіоні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це йдеться у заяві Євросоюзу, виголошеній під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 6 травня.

"Оголошене Росією закриття окремих районів Чорного моря до жовтня 2021 року буде черговим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України. Це закриття, разом із продовженням мілітаризації незаконно анексованого Кримського півострова, може дестабілізувати безпекову ситуацію не лише в Україні, а й у Чорноморському регіоні та за його межами", - вказують у ЄС.

У заяві нагадується про непохитну підтримку Євросоюзом суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України у межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄС закликає Росію діяти аналогічним чином. Також наголошено, що Європейський Союз залишатиметься відданий політиці невизнання анексії Росією Криму, у тому числі шляхом обмежувальних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, Москва оголосила 24 квітня про закриття на пів року трьох районів Чорного моря в районі окупованого Криму для іноземних військових кораблів і державних суден.

Під заборону потрапили видовжена ділянка акваторії вздовж узбережжя приблизно від Севастополя до Гурзуфа, прямокутна ділянка біля берегів Керченського півострова (на траверзі Опукського природного заповідника) і невелика ділянка біля західного узбережжя Криму.