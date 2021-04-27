Маас закликав Росію зняти блокування Чорного моря

Берлін вітає наміри Росії повернути війська з українського кордону до місць постійної дислокації, але закликає також зняти блокування Чорного моря.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас на спільній зі словацьким колегою Іваном Корчоком пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.

Маас назвав доброю новиною оголошення Росією намірів відвести свої військові підрозділи від кордону з Україною. «За цими словами тепер мають дуже швидко послідувати справи; потрібні також наступні кроки, такі як зняття блокування Чорного моря, а також зупинення порушень режиму припинення вогню на (сході) України», - сказав німецький міністр.

За його словами, необхідно вийти зі спіралі ескалації, вирішувати проблеми в діалозі, а не на дуелі, «але для цього потрібні обидві сторони, які готові діалог вести».

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Дипломат також назвав добрим сигналом заявлену Кремлем готовність прийняти пропозицію президента США Джо Байдена провести зустріч президентів двох країн.

Корчок своєю чергою відзначив роль ФРН у Нормандському форматі. Він наголосив на необхідності знайти політичне вирішення конфлікту на сході України. «Словаччина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, цьому немає альтернативи», - підкреслив міністр.

Ситуація навколо України стала однією з тем переговорів голів МЗС Німеччини та Словаччини 27 квітня в Берліні.

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Вони також обговорили відносини з Росією. Словаччина заявила, що видворить трьох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією на тлі скандалу через участь агентів російської спецслужби ГРУ в вибухах на складах боєприпасів у Вржбетіце в 2014 році. Склади знаходяться всього в 20 км від чесько-словацього кордону, зауважив міністр.

Маас поінформував, що говорив по телефону з новим чеським міністром закордонних справ Якубом Калганком, якого запевнив «у великій солідарності». «Існують різні можливості проявити підтримку», - заявив Маас. Німецька - полягає в тому, що посольство ФРН у Москві надасть допомогу в роботі посольства Чеської Республіки в РФ, яке залишилося з дуже малою кількість персоналу після вислання 20 її співробітників, серед яких 16 дипломатів.

Корчок повідомив, що чекає нового чеського колегу в Братиславі в середу.

Як повідомляв Укрінформ, МЗС України 15 квітня висловило рішучий протест у зв’язку з обмеженням Російською Федерацією свободи судноплавства в Чорному морі. Зазначається, що Росія оголосила про закриття до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.