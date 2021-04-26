Дата й місце зустрічі Байдена з Путіним ще не узгоджені - Білий дім

США і Росія поки що не узгодили деталей можливої зустрічі президентів двох країн, у тому числі стосовно місця та дати її проведення.

Про це заявила в понеділок під час брифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми ще не добралися до цього», - відповіла Псакі на запитання журналістів про можливі дату та місце зустрічі президентів США й Росії.

Вона запевнила, що Білий дім повідомить про деталі двостороннього саміту, коли вони будуть узгоджені.

«Поки ми не маємо підтверджень щодо будь-яких деталей або запропонованих часових рамок», - зазначила речниця адміністрації США.

Як повідомлялося, у ЗМІ з’явилася інформація, що Джо Байден і Володимир Путін можуть провести зустріч 15-16 червня, одразу після саміту G7.