Усі, хто перебрався у Крим під час окупації, після визволення мають поїхати — Чубаров

Після повернення Криму під контроль України люди, які оселилися там у період окупації, будуть змушені залишити півострів.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на телеканалі "Дом", передає Укрінформ.

"Ніякого вільного вибору у цих людей бути не може, тому що вони оселилися на території України — а Крим є територією України — після того, як Українська держава тимчасово втратила контроль над цією територією, оскільки туди вступили російські війська й окупували Крим. Всім тим людям, які незаконно оселилися під час російської окупації, доведеться виїхати з території, куди вони незаконно в'їхали", — зазначив Чубаров.

Він також наголосив, що жителів Кримського півострова та ОРДЛО, яких змусили отримати російські паспорти, Україна вважає своїми громадянами та "у всіх взаєминах буде виходити не з наявності в них примусово виданого або вимушено взятого паспорта РФ, а виходячи з правового статусу громадянина України".

Як повідомлялося, 26 лютого в Україні відзначають День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.