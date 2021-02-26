Канада підтримує створення Кримської платформи - глава МЗС

Канада закликає Росію поважати міжнародне право й припинити незаконну окупацію Криму.

Про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Марк Гарно з нагоди Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим і Севастополя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада повторює однозначне засудження російського незаконного вторгнення й спроби анексії Криму. Ми залишаємося відданими підтримці суверенітету й територіальної цілісності України. Ми солідарні із народом України, який продовжує невтомно боротися за свої основоположні права й свободи”, - наголосив Гарно.

Він зазначив, що протягом семи років Росія ігнорує заклики міжнародної спільноти припинити порушувати суверенітет й територіальну цілісність України. “Росія має дотримуватися міжнародних зобов’язань та припинити незаконну окупацію Криму”, - наголосив міністр.

Гарно додав, що Канада підтримує ініціативу України щодо створення Кримської платформи, "спрямованої винесення деокупації Криму на передову міжнародних дискусій”.

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Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане 23 серпня у Києві.