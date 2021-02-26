В Україні затвердять стратегію інформаційної реінтеграції Криму та ОРДЛО

Влада найближчим часом затвердить Стратегію інформаційної реінтеграції задля забезпечення прав мешканців тимчасово окупованих територій.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Фейсбуці з нагоди відзначення Дня спротиву російській окупації Криму.

«Найближчим часом затвердимо стратегію інформаційної реінтеграції. Задля забезпечення прав мешканців тимчасово окупованих територій і «сірих зон» на безпечний інформаційний простір. Боротися з фейками допоможе і Центр з протидії дезінформації, який запрацює вже в березні. Він спрямований на просвіту. Критично ставитись до інформації, вміти її перевіряти, і відрізняти де «вкиди» від країни-агресора – має навчитися кожен», - зазначив Ткаченко.

Він вкотре наголосив на тому, що попри все Крим – це Україна . «Безапеляційний факт, який постійно намагаються змінити в головах людей окупанти з РФ. Ми ж продовжимо боротися за півострів, зокрема і піднімаючи питання українського Криму серед міжнародної спільноти», підкреслив глава МКІП.

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Ткаченко зазначив, що 26 лютого – дата, яка стала трагічною для десятків тисяч вимушених переселенців з Криму і для багатьох, хто залишився на окупованому півострові. Розірвані відстанню та блокпостами сім’ї, а для декого – хто повстав проти окупаційної влади – неможливість повернутися на Батьківщину.

«Крим залишається у серці мільйонів. Я досі пам’ятаю свої вечірні прогулянки біля моря, коли поруч нікого. Увесь «материковий» негатив, що накопичувався, одразу розсіювався з тихим морським бризом. Хотілося б знову розповідати нові історії про чергову літню подорож туди. Але найближчим часом це неможливо. Реальність така – Крим – цинічно окупована територія. Але на фізичній окупації Росії не зупиняється. Вона продовжує інформаційну війну, адже, відрізавши доступ до українських ЗМІ, робити це набагато простіше. Поширюються наративи, що Крим нібито завжди був російським. І те, що зараз у всіх проблемах півострову винна Україна», - написав міністр.

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За словами урядовця, пропаганда помножується там, де правда заборонена. Саме тому у 2020-му влада зосередилися на підтримці інформаційного зв’язку із жителями Криму та ОРДЛО, захисту культурно-історичної спадщини та соціально-гуманітарній політиці.

Як повідомляв Укрінформ, сім років тому, 26 лютого 2014 року, у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової сесії Верховної Ради Криму.

Тоді біля будівлі кримського парламенту з ініціативи Меджлісу зібралося близько 12 тис. кримських татар. Вони тримали у руках свої національні прапори та прапори України.

Вже наступного дня, 27 лютого, спецпідрозділи ГРУ Росії зайняли приміщення Верховної Ради та Ради Міністрів Криму. Впродовж наступних кількох днів вулиці міст і магістральні дороги півострова заповнили російські війська. «Зелені чоловічки» захопили адміністративні будівлі, взяли в облогу гарнізони Збройних сил України, морські порти та аеропорти. Керівництво Росії неодноразово стверджувало, що ці озброєні люди не є російськими військовослужбовцями. Однак після окупації півострова і проведення там фейкового «референдуму про статус Криму» росіяни визнали, що «зелені чоловічки» були військовослужбовцями ЗС РФ.

1 березня 2014 року Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Путіна про дозвіл на застосування ЗС РФ на території України. В свою чергу, РНБО України через агресію Росії ухвалила рішення привести Збройні сили України у повну бойову готовність.

16 березня на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму, а вже через два дні, 18 березня, в Кремлі відбулось підписання так званого Договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації.