Активісти Крим-SOS провели акцію під посольством РФ у Києві

У Києві біля будівлі Посольства РФ пройшла 55-а акція, присвячена жертвам насильницьких зникнень у Криму.

Про це йдеться у відео громадської організації Крим-SOS, передає Укрінформ.

"За даними нашої організації, за сім років окупації в Криму сталося 44 випадки насильницького зникнення людей, з них 15 - це випадки, коли доля жертви досі невідома", - повідомив у своєму виступі правовий аналітик організації Крим-SOS Євген Ярошенко.

За його словами, після визнання Європейським судом з прав людини скарги України проти Росії держава-окупант буде нести відповідальність за всі порушення прав людини, що відбулися на півострові, починаючи з 27 лютого 2014 року, а не з 18 березня, як звикли вважати в РФ.

"Це важливо, тому що половина насильницьких зникнень у Криму відбулися якраз за цей проміжок часу, до так званого референдуму. Саме в цей час відбулося зникнення і вбивство першої жертви окупаційного режиму Решата Аметова, який вийшов з одиночним пікетом проти проведення незаконного референдуму і став першою жертвою окупації Криму ", - наголосив Ярошенко.

Він зазначив, що насильницькі зникнення - це злочин, який не має терміну давності, і як би Росія не намагалася уникнути відповідальності, рано чи пізно вона відповість за них.

На завершення акції активісти Крим-SOS провели перфоманс із паперовими квітами - символами жертв опору Криму російській окупації.