Відень прокоментував участь австрійських архітекторів у проєкті в окупованому Криму

Австрія продовжує засуджувати незаконну анексію Росією АР Крим та Севастополя і повністю підтримує відповідну політику невизнання Євросоюзу, включаючи санкційний режим.

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомили в коментарі у федеральному міністерстві європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії.

"Австрія підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів та засуджує незаконну анексію Криму та Севастополя. Австрія повністю підтримує відповідну політику ЄС щодо невизнання, включаючи режим санкцій, і сумлінно ставиться до її реалізації", - заявили в австрійському МЗС, коментуючи ситуацію навколо участі архітектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" у проєкті в тимчасово окупованому Криму.

У зовнішньополітичному відомстві Австрії зазначили, що факт анексії визнається або не визнається лише державами, а дії приватних компаній жодним чином не слід розглядати як нібито порушення відповідної політики невизнання: "Дії приватних компаній не є державною діяльністю, і тому не можуть становити "порушення" політики невизнання".

Водночас, у МЗС Австрії заявили, що санкції ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя "забороняють лише визначену економічну діяльність, але не всі економічні відносини приватних компаній з Кримом".

"У правовій державі компанії та органи влади повинні дотримуватися чинних норм санкцій", - додали у федеральному міністерстві європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії.

Раніше стало відомо, що прокуратура Відняне стала відкривати кримінального провадження проти віденського архітектурного бюро Coop Himmelb(l)au за його участь у проєкті з будівництва оперного театру в окупованому Росією Севастополі через відсутність підозри у скоєнні злочину.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року керівник віденського архітектурного бюро Coop Himmelblau Вольф Прікс підтвердив в коментарі австрійському інформагентству АPA факт участі його бюро у двох проєктах в Росії: будівництва музейно-театрального комплексу у російському Кемерові та спорудження опери в окупованому Севастополі.

З ініціативою будівництва чотирьох культурно-освітніх комплексів – у Калінінграді, Владивостоку, Кемерові та Севастополі — виступив у 2018 році президент Володимир Путін. Будівництвом, яке оцінено у 120 млрд рублів, займається спеціально створений для цього фонд "Національна культурна спадщина". Гроші на будівництво йдуть з державного холдингової компанії "Роснафтогаз", яка володіє пакетами Роснафти та Газпрому. Підрядником для освоєння бюджетних коштів є компанія "Стройтрансгаз" друга Путіна Геннадія Тимченка. Ця компанія перейняла на себе будівництво влітку 2019 року від компанії "Стройгазмонтаж" іншого друга Путіна Аркадія Ротенберга, яка потрапила під санкції ЄС через будівництво так званого Кримського мосту.

В українському МЗС заявили, що Україна вже розпочала внутрішньодержавні процедури для запровадження проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelblau санкцій за співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії АР Крим.

Зазначалося, що представникам цього архітектурного бюро буде заборонено в’їзд в Україну, а міжнародне реноме компанії зазнає серйозних втрат, адже з її іменем буде пов’язане "пособництво окупанту у вчиненні міжнародного злочину".

Прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення представниками австрійського архітектурного бюро Coop Himmelblau порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму з метою проєктування спорудження оперного театру у Севастополі.