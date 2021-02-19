В Австрії не порушували справу проти архітекторів за проєкт в окупованому Криму

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у прокуратурі Відня.

"З огляду на відсутність початкової підозри у вчиненні злочину попереднє розслідування не було розпочато", - прокоментували у прокуратурі ситуацію довкола участі архітектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" у проєкті в тимчасово окупованому Криму.

Раніше австрійські ЗМІ повідомляли, що прокуратура Відня у листопаді минулого року розпочала перевірку можливого порушення архітектурним бюро Coop Himmelb(l)au санкційного режиму ЄС проти РФ.

Як повідомлялося, наприкінці минулого року керівник віденського архітектурного бюро Coop Himmelblau Вольф Прікс підтвердив в коментарі австрійському інформагентству АPA факт участі його бюро у двох проєктах в Росії: будівництва музейно-театрального комплексу у російському Кемерові та спорудження опери в окупованому Севастополі.

З ініціативою будівництва чотирьох культурно-освітніх комплексів – у Калінінграді, Владивостоку, Кемерові та Севастополі — виступив у 2018 році президент Володимир Путін. Будівництвом, яке оцінено у 120 млрд рублів, займається спеціально створений для цього фонд "Національна культурна спадщина". Гроші на будівництво йдуть з державного холдингової компанії "Роснафтогаз", яка володіє пакетами Роснафти та Газпрому. Підрядником для освоєння бюджетних коштів є компанія "Стройтрансгаз" друга Путіна Геннадія Тимченка. Ця компанія перейняла на себе будівництво влітку 2019 року від компанії "Стройгазмонтаж" іншого друга Путіна Аркадія Ротенберга, яка потрапила під санкції ЄС через будівництво так званого Кримського мосту.

В українському МЗС заявили, що Україна вже розпочала внутрішньодержавні процедури для запровадження проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelblau санкцій за співробітництво з російською окупаційною адміністрацією та пособництво у спробі легітимізації Росією анексії АР Крим.

Зазначалося, що представникам цього архітектурного бюро буде заборонено в’їзд в Україну, а міжнародне реноме компанії зазнає серйозних втрат, адже з її іменем буде пов’язане "пособництво окупанту у вчиненні міжнародного злочину".

Прокуратура АР Крим зареєструвала кримінальне провадження за фактом порушення представниками австрійського архітектурного бюро Coop Himmelblau порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію Криму з метою проєктування спорудження оперного театру у Севастополі.