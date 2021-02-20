Час не змусить світ забути про незаконне захоплення Криму Росією – посол Британії

Плин часу не змусить міжнародну спільноту забути про незаконне захоплення Росією Криму й не змінить того, що Кримський півострів є і завжди буде українським.

Про це написала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Минуло 7 років від початку Росією операції з силового захоплення Криму. Але плин часу не змусить міжнародну спільноту забути незаконні дії Росії та ніколи не змінить того факту, що Крим є і завжди буде українським”, - підкреслила дипломат.

7 years have now passed since Russia began its campaign to take Crimea by force. But the passage of time will never allow the international community to forget Russia’s illegal actions, and will never change the fact that Crimea is, and will always be, Ukraine. #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/5h123r863C — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 20, 2021

7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Росія вторглася на територію України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в рамках операції із захоплення півострова.

За 7 років російської збройної агресії загинуло понад 13 тисяч людей, зокрема понад 3 тисячі цивільних, десятки тисяч зазнали поранень, близько півтора мільйона людей вимушено стали внутрішньо переміщеними особами. Попри всі зусилля України та міжнародного співтовариства знайти мирне вирішення конфлікту, збройна агресія Росії триває, і кількість її жертв продовжує зростати щодня.

На тимчасово окупованих територіях Росія грубо й системно порушує права людини. У Криму переслідуються проукраїнські активісти, поширені випадки викрадень і вбивств, близько сотні людей перебувають за ґратами через безпідставні, політично вмотивовані звинувачення. Тривають цілеспрямовані репресії проти кримськотатарського народу. У зоні бойових дій на Донбасі значних руйнувань зазнали міста й села, інфраструктура та промислові об’єкти. Тимчасова окупація призводить до руйнування культурної та історичної спадщини, а також до катастрофічних екологічних наслідків як на Донбасі, так і в Криму.

Фото: Олександр Медведєв, НВ