Час не змусить світ забути про незаконне захоплення Криму Росією – посол Британії

Час не змусить світ забути про незаконне захоплення Криму Росією – посол Британії

Укрінформ
Плин часу не змусить міжнародну спільноту забути про незаконне захоплення Росією Криму й не змінить того, що Кримський півострів є і завжди буде українським.

Про це написала посол Великої Британії в Україні Мелінда Сімонс у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

“Минуло 7 років від початку Росією операції з силового захоплення Криму. Але плин часу не змусить міжнародну спільноту забути незаконні дії Росії та ніколи не змінить того факту, що Крим є і завжди буде українським”, - підкреслила дипломат.

7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Росія вторглася на територію України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в рамках операції із захоплення півострова.

За 7 років російської збройної агресії загинуло понад 13 тисяч людей, зокрема понад 3 тисячі цивільних, десятки тисяч зазнали поранень, близько півтора мільйона людей вимушено стали внутрішньо переміщеними особами. Попри всі зусилля України та міжнародного співтовариства знайти мирне вирішення конфлікту, збройна агресія Росії триває, і кількість її жертв продовжує зростати щодня.

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На тимчасово окупованих територіях Росія грубо й системно порушує права людини. У Криму переслідуються проукраїнські активісти, поширені випадки викрадень і вбивств, близько сотні людей перебувають за ґратами через безпідставні, політично вмотивовані звинувачення. Тривають цілеспрямовані репресії проти кримськотатарського народу. У зоні бойових дій на Донбасі значних руйнувань зазнали міста й села, інфраструктура та промислові об’єкти. Тимчасова окупація призводить до руйнування культурної та історичної спадщини, а також до катастрофічних екологічних наслідків як на Донбасі, так і в Криму.

Фото: Олександр Медведєв, НВ

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