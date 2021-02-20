Річниця анексії Криму: Британія виділяє £168 тисяч Херсонщині

Велика Британія висловила солідарність з Україною у зв'язку із сьомою річницею нелегальної анексії Криму Росією.

Про це йдеться у заяві уряду Британії, оприлюдненій 20 лютого, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сполучене Королівство залишатиметься у форпості міжнародних зусиль із припинення нелегітимного контролю Росією Кримського півострова», - заявили у британському МЗС.

У британському уряді нагадали, що упродовж минулого року виділили близько 700 тис. фунтів через Моніторингову місію ООН з прав людини, спрямованих на покращення життя українців у Криму.

«Велика Британія підтверджує свою неухильну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також українців, чиї життя зазнали негативного впливу російської агресії», - йдеться у заяві.

Окрім цього, Британія заявила про нову фінансову ініціативу обсягом 168 тис. фунтів. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку місцевої влади у сусідній з Кримом Херсонській області.

Британія також закликала Росію негайно звільнити всіх утримуваних українських політичних в’язнів.

Як повідомлялося, Європейський суд з прав людини встановив, що РФ отримала фактичний ефективний контроль, анексувавши український Крим, з 27 лютого 2014 року.