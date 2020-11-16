Британія закликала Росію і бойовиків відкрити КПВВ у Золотому і Щасті

Як передає Укрінформ, про це заявило у Твіттері посольство Великої Британії в Україні.

"Велика Британія розчарована, що нові КПВВ в Золотому та Щасті поки не працюють повноцінно попри їхнє відкриття з боку України. РФ повинна дотриматися своїх зобов'язань і закликати своїх маріонеток негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидва боки лінії розмежування", - зазначили британські дипломати.

Як повідомлялося, МЗС Франції і Німеччини 13 листопада привітали відкриття Києвом нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду вздовж лінії контакту на Донбасі і закликали Росію й підтримуваних нею бойовиків також дозволити пропуск людей через КПВВ.