Британія закликала Росію і бойовиків відкрити КПВВ у Золотому і Щасті

Британія закликала Росію і бойовиків відкрити КПВВ у Золотому і Щасті

Укрінформ
Росія повинна виконати свої зобов'язання і закликати своїх маріонеток на окупованому Донбасі негайно відкрити КПВВ у Золотому і Щасті. 

Як передає Укрінформ, про це заявило у Твіттері посольство Великої Британії в Україні.

"Велика Британія розчарована, що нові КПВВ в Золотому та Щасті поки не працюють повноцінно попри їхнє відкриття з боку України. РФ повинна дотриматися своїх зобов'язань і закликати своїх маріонеток негайно відкрити ці КПВВ в інтересах людей по обидва боки лінії розмежування", - зазначили британські дипломати.

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Як повідомлялося, МЗС Франції і Німеччини 13 листопада привітали відкриття Києвом нових контрольних пунктів в’їзду-виїзду вздовж лінії контакту на Донбасі і закликали Росію й підтримуваних нею бойовиків також дозволити пропуск людей через КПВВ.

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