Зеленський звернувся до українців ОРДЛО: Ви бачите, хто блокує відкриття КПВВ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрила всі КПВВ на Донеччині й Луганщині та закликав українців в ОРДЛО робити висновки, хто насправді блокує їх роботу.

Про це він зазначив у відеоблозі, опублікованому в Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Окремо хочу звернутися до наших громадян, до українців на тимчасово окупованій території! Ви самі бачите: Україна для вас відкрита! В усіх смислах цього слова. Ви знаєте, хто блокує КПВВ з другої сторони, хто розділяє нас. В усіх смислах цього слова. Упевнений, ви не тільки це бачите й знаєте, але і зробите, найголовніше, свої висновки. В усіх смислах цього слова", - зазначив Зеленський, перейшовши на російську мову.

Президент нагадав, що кілька днів тому, Україна зі свого боку відкрила усі КПВВ в Донецькій та Луганській областях, а на Луганщині, з’явилось два нових КПВВ – в Щасті та Золотому.

"Пам’ятаєте, було багато «зради» через розведення там військ. А за фактом - зараз там мирно і тихо. Я був там тиждень тому, ми відкрили у Щасті новий сервісний центр, де люди зможуть отримувати пенсії, соцвиплати і загалом 88 адміністративних послуг. У цьому же центрі – відділення банку, пошта, аптека, кімната матері та дитини, багато всього сучасного є. Зручно, сучасно, комфортно, безпечно, тобто - всі ті слова, які мають виникати у наших громадян, особливо на тимчасово окупованих територіях, коли вони чують слово "Україна", - розповів глава держави.

Водночас Зеленський запевнив, що наразі Україна робить усе, аби "це нарешті закінчилося".

"І коли я говорю "це" - я не тільки про КПВВ. Я про "це", яке твориться сьомий рік й інакше, як "воно" не назвеш. Але я точно знаю, що війна закінчиться і ніякі КПВВ нам будуть не потрібні", - додав Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, з 10 листопада 2020 року Україна відновила роботу усіх КПВВ на лінії розмежування, однак фактичний пропуск громадян здійснюється лише в КПВВ «Станиця Луганська» та «Новотроїцьке» через перешкоди з боку найманців РФ.

Протягом тижня співробітники Держприкордонслужби оформили: у КПВВ «Станиця Луганська» на вхід з тимчасово окупованої території України (ТОТУ) – 821 особу, на вихід - 1074 особи; у КПВВ «Новотроїцьке» – на виїзд до ТОТУ 230 громадян та 36 транспортних засобів, на в’їзд – 77 осіб та 9 транспортних засобів; у КПВВ «Золоте» – 3 особи та в КПВВ «Щастя» – 11 осіб, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади. У КПВВ «Гнутове», «Мар'їнка» та «Майорське» громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.

Фото: ОП