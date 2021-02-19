Туреччина засуджує затримання активістів у Криму

МЗС Туреччини висловлює стурбованість затриманнями, які сталися у Криму 17 лютого, та заявляє що країна продовжуватиме підтримувати кримських татар.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на заяву МЗС Туреччини.

«Ми стурбовані рейдами та затриманнями, які відбулись у Криму... Ми закликаємо припинити таку практику проти кримських татар, які становлять невіддільну частину Кримського півострова», - йдеться в заяві.

Міністерство закордонних справ Туреччини також нагадало про незмінність позиції країни щодо окупації півострова Росією.

«Туреччина не визнає незаконної анексії Криму і продовжуватиме підтримувати кримських татар», - йдеться в документі.

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Як повідомляв Укрінформ, 17 лютого в окупованому Криму з 4-ї години ранку проходили масові обшуки в Білогірську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Совєтському районі. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов і Олег Федоров після проведення слідчих заходів у їхніх помешканнях були доставлені в УФСБ Криму. Родичам слідчі заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК РФ (Організація діяльності терористичної організації та участь у діяльності такої організації).

Прокуратура АР Крим порушила справу за фактом незаконних обшуків та затримання громадян. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

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