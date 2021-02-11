США закликали країни ООН приєднатися до Кримської платформи

Нинішня адміністрація США висловила тверду підтримку українській ініціативі Кримська платформа та закликала інші країни приєднатися до цих зусиль, щоб дати відсіч російській агресії.

З відповідною заявою виступив у четвер на засіданні Ради Безпеки ООН політичний координатор Місії США при ООН Родні Гантер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми вітаємо ініціативу української Кримської платформи і сподіваємося, що партнери-однодумці розглянуть можливість приєднатися до цих дипломатичних зусиль, аби дати відсіч агресії РФ, а також чітко наголосити, що міжнародне співтовариство не потерпить жорстокої російської окупації», - заявив представник чинної адміністрації США.

Водночас він звернув увагу, що російська окупаційна влада в Криму посилила переслідування будь-якої форми інакомислення. «США засуджують порушення прав людини, що відбуваються в умовах російської репресивної окупації», - наголосив американський представник.

У цьому зв’язку він закликав РФ звільнити українських політичних в'язнів, яких вона продовжує утримувати попри досягнуті домовленості, а також припинити кампанію залякування кримських татар та противників окупації українського півострова.

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«Сполучені Штати продовжуватимуть підтримку наших українських партнерів у їхніх зусиллях щодо збереження суверенітету України та відновлення її територіальної цілісності», - зауважив представник США.

Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа є новим консультативним та координаційним форматом, ініційованим Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму. Крім того, ініціатива має на меті відповідь новим викликам у сфері безпеки, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму. Головна мета Кримської платформи полягає в досягненні деокупації Криму та поверненні його Україні.

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Передбачається, що платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.