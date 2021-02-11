У справі Джемілєва розглянули два томи «доказів» обвинувачення

В окупованому Криму в так званому Армянському міському суді відбулося 19-е засідання у «справі» лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, в ході якого були розглянуті «докази» обвинувачення, які містяться в 3-му і 4-му томах кримінальної справи.

Про це адвокат Микола Полозов написав у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Захисник назвав представлені «суду» аргументи як такі, що «спростовують версію обвинувачення про те, що Джемілєв був сповіщений про заборону на в'їзд до Криму».

«Письмові докази вказують на те, що склад злочину, передбачений ч. 3 ст. 322, не утворюється, оскільки кваліфікуючою ознакою є усвідомлене знання особи про заборону на в'їзд», - написав Полозов.

Зокрема, зазначив адвокат, у представлених обвинуваченням матеріалах міститься низка повідомлень ЗМІ, датованих травнем 2014 року, в яких йдеться про те, що Мустафа Джемілєв уперше був сповіщений про заборону йому в'їзду на територію РФ 3 травня 2014 року безпосередньо на КПВВ «Армянськ», що спростовує версію обвинувачення про те, що Джемілєву було наперед відомо про заборону.

За словами Полозова, в ході дослідження судом матеріалів, представлених обвинуваченням, захист звернув увагу на ряд обставин, що мають значення для кримінальної справи.

«Зокрема, всі ці 9 компакт-дисків були представлені слідству двома особами: в.о. начальника КПП «Армянськ-автодорожний» майором Добровольським і начальником оперативного відділу прикордонного управління ФСБ полковником Кадяєвим. При цьому в справі відсутні будь-які відомості про наявність доручень на здійснення оперативно-розшукових заходів. Також відсутня вказівка ​​на джерело походження фото- і відеозаписів і їх авторство, в зв'язку з чим відсутня можливість допитати осіб, які здійснювали фотографування і відеозапис на місці подій», - пояснив Полозов.

Як вважає адвокат, прикордонним управлінням ФСБ фактично «були представлені матеріали невідомого походження, які були визнані речовими доказами».

Крім того, захист звернув увагу «суду» на те, що в жодному протоколі огляду, на жодній фотографії, представленій у протоколі у вигляді фототаблиць, не міститься вказівки на наявність у даній місцевості прикордонних знаків та інших позначок, які «вказують на наявність поблизу держкордону РФ або позначають наявність КПП».

Навпаки, зазначив Полозов, у матеріалах «зазначаються відомості про наявність знаків, покажчиків і вивісок українською мовою в даній місцевості, з чого можна зробити обґрунтований висновок, що будь-яка особа, яка перебувала в тій місцевості на той момент, не могла достовірно визначити наявність поблизу держкордону РФ або наявність органів державної влади РФ».

Як повідомлялося, лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву в окупованому Криму пред'явлено обвинувачення в «перетині держкордону Росії іноземним громадянином, в'їзд яким до Росії не дозволений, скоєному групою осіб за попередньою змовою (ч. 3 ст. 322 КК Росії); недбалому зберіганні вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (ст. 224 КК України); незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів (ч. 1 ст. 222 КК Росії) ».

Матеріали «справи» проти Джемілєва налічують 11 томів.