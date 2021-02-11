Окупанти відремонтували камери, де сидів Аметов, аби спростувати позов про нелюдські умови

У так званому Залізничному районному суді Сімферополя під час розгляду позову Казіма Аметова, пов'язаного з нелюдськими і такими, що принижують гідність умовами тримання під вартою, співробітники СІЗО №1 Сімферополя надали фотографії капітально відремонтованих камер.

Про це йдеться у відеоповідомленні адвоката Рустема Кямілева, опублікованому у Фейсбуці Кримською солідарністю, передає Укрінформ.

"Відбулося чергове судове засідання з розгляду позову Аметова Казіма. Ми змогли допитати свідка, а також стороною відповідача за цим позовом були представлені фотографії камер, в яких містився Казім Аметов", - повідомив адвокат.

За його словами, по фотографіях видно, що "камери в хорошому стані, в них зроблено капітальний ремонт".

Проте, зазначив адвокат, його підзахисного тримали в значно гірших умовах, що й описано в поданому позові.

«Це не перша людина, яка описує ту реальність, в якій він знаходився під час ув'язнення з кінця 2017 року упродовж одного року, одного місяця і 22-х днів», - уточнив адвокат.

Як повідомлялося, в окупованому Криму розглядається позов фігуранта "справи Веджіє Кашка" Казіма Аметова у зв'язку з нелюдськими та такими, що принижують людську гідність умовами тримання під вартою в ІТТ Бахчисарая і в СІЗО №1 Сімферополя.

23 липня 2019 року Казім Аметов надіслав скаргу в Європейський суд з прав людини на неналежні умови тримання під вартою в ІТТ і в СІЗО-1.

28 серпня 2019 року скарзі було присвоєно № 40456/19 "Kazim Abilvatovich Ametov v. Russia".

17 квітня 2019 року Київський районний "суд" Сімферополя ухвалив вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка". Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджи і Казіма Аметова суд засудив до 3 років умовно, з випробним терміном 3 роки. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 років умовно, з випробним терміном 3 роки.