Відповідач за позовом Аметова доводитиме, що умови тримання в СІЗО «відповідають нормам»

В окупованому Криму відбулося чергове засідання з розгляду позову Казіма Аметова у зв'язку з нелюдськими та такими, що принижують людську гідність умовами тримання під вартою в ІТТ Бахчисарая і в СІЗО №1 Сімферополя.

Про це в відео, опублікованому в Фейсбуці Кримської солідарності, повідомив адвокат Рустем Кяміл, передає Укрінформ.

"Минуло чергове судове засідання за позовом Аметова Казіма, у зв'язку з тим, що його утримували в слідчому ізоляторі в нелюдських умовах", - повідомив адвокат.

За його словами, на сьогодні сторона відповідача підтвердила, що Аметов дійсно упродовж певного часу був поміщений в ІТТ Бахчисарая і в СІЗО №1 Сімферополя та утримувався там під вартою.

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Як зазначив адвокат, зараз відповідач готується повідомити "суду" щодо суті тих умов, в яких утримувався позивач.

"Зараз сторона відповідача має представити свої контраргументи, що Аметов містився, нібито, в нормальних умовах, що відповідають санітарним нормам, нормам освітлення, опалення, гарячого водопостачання і так далі", - розповів Кяміл.

Як повідомлялося, 17 квітня 2019 року Київський районний "суд" Сімферополя виніс вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка". Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі і Казіма Аметова суд засудив до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 роки умовно, з випробувальним терміном 3 роки.

23 липня 2019 року Казім Аметов направив скаргу в Європейський суд з прав людини на неналежні умови тримання під вартою в ІТТ і в СІЗО-1.

28 серпня 2019 року скарзі було присвоєно № 40456/19 «Kazim Abilvatovich Ametov v. Russia».